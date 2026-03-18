Київстар сплатив понад 13,67 мільярда гривень податків у 2025 році

Національний оператор електронних комунікацій Київстар сплатив понад 13,67 мільярда гривень податків та зборів до державного бюджету за 2025 рік, що на 12% більше за показник попереднього року.

Загалом за чотири роки повномасштабної війни сумарний податковий внесок компанії перевищив 46,5 мільярда гривень, що закріпило за Київстар статус найбільшого платника податків телеком індустрії України.

"Для нас важливо залишатися надійним партнером держави: значні податкові надходження, інвестиції в мережу та посилення її енергонезалежності — це наш внесок у стійкість економіки та безперервність зв'язку для мільйонів людей. Ми й надалі працюватимемо так, щоб українці залишалися на зв'язку за будь-яких обставин", - зазначив Олександр Комаров, президент Київстар.

У відповідь на виклики воєнного часу Київстар спрямовував значні інвестиції та ресурси у забезпечення енергонезалежності мережі. З 2022 року компанія інвестувала понад 4,6 мільярда гривень у закупівлю та обслуговування обладнання для резервного живлення. Завдяки вжитим заходам тривалість автономної роботи мережі мобільного зв'язку зросла у рази з початку повномасштабного вторгнення.

Загалом з початку повномасштабної війни Київстар спрямував 40,1 мільярда гривень капітальних інвестицій у відновлення, модернізацію інфраструктури та розвиток цифрових потужностей.

Окрім технічного розвитку, Київстар системно реалізує соціальні проєкти. Протягом останніх чотирьох років великої війни компанія спрямувала понад 4,4 мільярда гривень на допомогу країні. Зокрема, у 2025 році Київстар виділив 1,7 мільярда гривень на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів.

Однією з найбільших соціальних ініціатив став проєкт "Нам тут жити: Місія 077". Київстар та Фонд "Повернись живим" реалізували сьомий спільний збір на підтримку армії. Його метою є забезпечення військових надійним зв'язком, щоб вони могли діяти більш злагоджено та ефективно. В рамках проєкту вдалося акумулювати 77 мільйонів гривень на техніку, транспорт, розбудову інфраструктури для чотирьох армійських корпусів, які тримають Північний кордон.

Відповіддю на виклики воєнного часу також є проєкт "Дитяча надія", що реалізується в партнерстві із благодійною платформою dobro.ua та спрямований на підтримку дитячих лікарень. У 2025 році Київстар відкрив новий напрям — підтримку дитячих реанімацій для відділень інтенсивної терапії Центру UNBROKEN на базі Першого медоб'єднання Львова, на що компанія спрямувала 15 мільйонів гривень.

Завдяки стратегічним інвестиціям, інноваціям та орієнтації на потреби клієнтів, Київстар продовжує сприяти цифровій трансформації країни та підтримці її економічного розвитку.