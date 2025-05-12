Київстар – серед кращих роботодавців за версією рейтингу Forbes Ukraine

Київстар увійшов до першої десятки рейтингу Forbes Ukraine та Robota.ua "Топ-50 роботодавців України". Найвищі оцінки компанія отримала в категоріях "умови праці", "підтримка у війні", "соціальний пакет" та "відкритість".

Компанія виплачує офіційну "білу" зарплату та забезпечує два види страхування: медичне й страхування життя.

Київстар продовжує виплачувати середньомісячний дохід тим працівникам, які служать у Силах оборони. Для колег, чиї рідні служать у війську, передбачено додаткові вихідних дні.

Компанія покриває витрати на відновлення житла співробітників, пошкодженого внаслідок військових дій, надає одноразові виплати у разі народження або усиновлення дитини, а також у низці важливих життєвих обставин.

Київстар підтримує ментальне здоров’я співробітників та надає можливість для індивідуальних консультацій із психологом, коучем, юристом або нутріціологом.

"У центрі всіх наших рішень у сфері HR — люди. Ми розуміємо, що справжня цінність роботодавця вимірюється не тільки рівнем заробітної плати, а й тим, наскільки компанія готова підтримувати своїх працівників у всіх сферах їхнього життя — від ментального здоров’я до безпеки та балансу між роботою і особистим життям. Київстар не просто реагує на виклики війни — ми адаптуємо наші підходи для того, щоб залишатися стабільною опорою для кожного члена команди. Визнання в рейтингу Forbes є підтвердженням того, що наші зусилля насправді відчутні та важливі для наших людей", — коментує Оксана Олійник, CHRO Київстар.

Як рахували бали в рейтингу:

Для підготовки рейтингу Forbes та Robota.ua були розіслані анкети найбільшим роботодавцям, а також надано можливість усім охочим подати заявку на участь. Відповіді співробітників (отримано 47 743 анкети) становлять 60% ваги у підсумковій оцінці. Ще 20% — оцінка експертів з пошуку кадрів, 20% — на основі інформації від компаній та з відкритих джерел.