Київстар розширює портфель цифрових медичних послуг завдяки придбанню Tabletki.ua

Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV; KYIVW) (Київстар), провідний оператор електронних комунікацій та перша українська компанія, що торгується на біржі Nasdaq, сьогодні підписав остаточну угоду та завершив транзакцію про придбання 100% акцій Tabletki.ua, одного з найпопулярніших цифрових сервісів медичних товарів в Україні, який дозволяє споживачам знаходити, порівнювати і бронювати ліки та інші товари в українських аптеках.

Tabletki.ua спрощує доступ клієнтів до ліків та медичних товарів, продуктів харчування тощо, агрегуючи дані про наявність і ціни на лікарські засоби, медичні вироби та інші товари. Сервіс приєднується до портфеля цифрових послуг Київстар, який розширюється та вже включає медичну інформаційну систему Helsi, сервіс виклику авто й доставки Uklon, платформу кіно та телебачення Київстар ТБ, а також додаток Мій Київстар.

"Навіть у складні часи українські компанії, такі як Tabletki.ua, дають можливість мільйонам українців користуватися зручними цифровими рішеннями, сприяючи зростанню та стійкості країни, — зазначив Олександр Комаров, СЕО Київстар — Tabletki.ua вже відіграють важливу роль у повсякденному житті мільйонів українців. Ми зможемо поєднати успішний досвід Київстар у сфері управління та розвитку цифрового бізнесу з міцним фундаментом Tabletki.ua, щоб зробити цифрові медичні послуги доступнішими для ширшої аудиторії та забезпечити найкращу зручність для всіх".

Tabletki.ua співпрацюють з понад 14 000 аптек по всій Україні та за даними 2025 року забезпечували 14 мільйонів онлайн-замовлень щомісяця, що свідчить про те, що сервіс відіграє роль надійного інструмента щоденного обслуговування для українських сімей. Загальна вартість товарів (GMV - gross merchandise value), заброньованих через платформу, склала 45 млрд грн (1 056 млн дол. США) за 2024 фінансовий рік і 57,3 млрд грн (1 191 млн дол. США) за останні 12 місяців (LTM), що закінчилися 30 вересня 2025 року.

Згідно з неаудованою управлінською звітністю, станом на 30 вересня 2025 року Tabletki.ua продемонструвала показник LTM EBITDA на рівні 24 млн дол. США, а чистий прибуток за останні 12 місяців (LTM) склав 20 млн доларів США. Узгоджена вартість угоди складає 160 млн доларів США та відповідає мультиплікатору "ціна/прибуток" (P/E) на рівні 8,0x.

Сьогодні Київстар також опублікував презентацію для інвесторів із докладною інформацією про Tabletki.ua та стратегічне обґрунтування придбання. Презентація доступна за посиланням.

Довідка про Kyivstar Group Ltd:

Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) ("Kyivstar Group") — холдингова компанія, акції якої котируються на біржі Nasdaq і яка управляє діяльністю ПрАТ "Київстар", провідного оператора електронних комунікацій України, який став першою українською компанією, чиї акції торгуються на фондовій біржі США.

Компанії групи надають широкий спектр послуг у сфері електронних комунікацій й цифрових сервісів, зокрема мобільний і фіксований зв'язок та передачу даних, сервіси із замовлення авто, електронну медицину, цифрове телебачення, а також корпоративні рішення у сфері Big Data, хмарних технологій і кіберзахисту.

Разом із VEON Kyivstar Group має намір інвестувати 1 млрд дол. США в Україну впродовж 2023–2027 років, спрямовуючи кошти на розвиток інфраструктури й технологій, благодійну підтримку та стратегічні придбання.

Додаткова інформація.

Тікери Nasdaq: KYIV; KYIVW

Довідка про Київстар:

ПрАТ "Київстар" ("Київстар") — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 вересня 2025 року обслуговував близько 22,5 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" розвиває в Україні нові телекомунікаційні технології й разом із VEON планує інвестувати в цей напрям 1 млрд дол. США у 2023–2027 роках. ПрАТ "Київстар" є дочірнім підприємством Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) — першої української компанії, чиї акції торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 3,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Довідка про Tabletki.ua:

Tabletki.ua — провідний високотехнологічний ІТ- та інформаційний сервіс в Україні з масштабною інтеграцією з аптечними та торговельними мережами, який надає українцям можливість шукати, порівнювати ціни та зручно бронювати лікарські засоби, косметичну продукцію та інші фармацевтичні товари. До платформи Tabletki.ua інтегровано понад 14 000 аптек і торговельних точок, а сервісом користується майже кожен третій українець. Він обробляє великі обсяги даних і працює за високих навантажень, забезпечуючи безперервне оновлення інформації в режимі реального часу та стабільну щоденну роботу для мільйонів користувачів. Лише у 2025 році через сервіс було здійснено понад 168 мільйонів бронювань.

Tabletki.ua системно підтримує благодійні ініціативи, активно долучається до реалізації соціально значущих проєктів і дотримується зобов'язання робити лікарські засоби більш доступними для українців. Сервіс динамічно розвивається та отримав професійне визнання, зокрема відзнаку "Lovemark-продукт" від Diia.City, нагороду "Найкраще технологічне рішення" від Спілки українських підприємців (СУП), а також відзнаку "Ресурс з пошуку і замовлення лікарських засобів" від професійної фармацевтичної спільноти України "Панацея".

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами).

Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, закриття угоди Київстар щодо придбання Tabletki.ua, очікуваного впливу придбання на Kyivstar Group та очікуваних фінансових показників Kyivstar Group після завершення придбання. . Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані із закриттям угоди Київстар щодо придбання Tabletki.ua, очікуваного впливу придбання на Kyivstar Group та очікуваних фінансових показників Kyivstar Group після завершення придбання, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 18 грудня 2025 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC. Київстар відмовляється від будь-якого зобов'язання оновлювати або переглядати будь-які прогнозні заяви, що зазначені в цьому пресрелізі, за винятком випадків, коли це прямо вимагається застосовним законодавством.

Крім того, цей пресреліз містить певну фінансову інформацію та дані щодо Tabletki.ua, отримані з попередньої, неаудованої управлінської звітності станом на зазначені дати, і така інформація підлягає завершенню звичайних процедур фінансового закриття, перевірки та аудиту. Цю інформацію надано виключно з інформаційною метою, і її не слід розглядати як повний виклад фінансових результатів або покладатися на неї як на інформацію, що обов'язково відображає історичні результати чи майбутню діяльність.