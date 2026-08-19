Київстар представив свій перший Дитячий тариф

Київстар презентував тариф, створений спеціально для дітей віком від 6 до 16 років. При нових підключеннях тарифу, перші абоненти зможуть отримати в подарунок лімітовану брендовану іграшку від Київстар.

Дитячий тариф розроблений з урахуванням потреб дітей та їхніх батьків і поєднує мобільний зв'язок та інтернет із додатковими можливостями та контролем витрат.

Особливістю тарифу є захист від непередбачених витрат. Після використання пакетних хвилин, мобільного інтернету чи SMS додаткова тарифікація не застосовується, а користування відповідною послугою просто призупиняється. Додатковою перевагою є те, що в тарифі блокуються деякі платні розважальні сервіси та рекламні підписки. Також завдяки послузі "Ми разом" дитина зможе продовжувати телефонувати на один із заздалегідь визначених номерів Київстар навіть за несплаченої абонентської плати.

Абонентам доступна послуга "Знання без меж", яка дозволяє користуватись популярними освітніми платформами та застосунками без використання тарифних мегабайтів. Також без витрат мегабайт в межах даного тарифу можна користуватись популярними сервісами з категорії "Розваги", зокрема TikTok, Roblox та інші.

Вартість Дитячого тарифу становить 270 грн за 4 тижні. Також доступний річний Дитячий тариф зі значною економією: за 2 000 грн можна одразу оплатити користування на 366 днів та заощадити понад 1 500 грн на рік порівняно з регулярною оплатою тарифу кожні 4 тижні.

До запуску спеціального тарифу для дітей Київстар створив лімітовану серію брендованих іграшок для перших абонентів, які здійснюватимуть нові підключення, тобто купуватимуть нову SIM-картку із тарифом Дитячий. Подарунки вже доступні в магазинах-учасниках у Києві, а наприкінці серпня та упродовж вересня стануть доступні і в інших містах України. Кількість подарунків обмежена, тому їх наявність варто уточнювати в магазині Київстар у вашому місті перед підключенням.

Нове підключення чи перехід з діючого тарифного плану на Дитячий можна здійснити у магазині Київстар. Нове підключення здійснюється із підтвердженням свідоцтва про народження дитини в Дії одного з батьків чи опікунів, тобто інші члени родини не зможуть оформити тариф для дитини.

Детальніше про умови Дитячого тарифу можна дізнатися на сайті Київстар.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, про запуск тарифу Дитячий від Київстар. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані із запуском тарифу Дитячий від Київстар, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar Group до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 13 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar Group до SEC.

Заяви щодо майбутнього, наведені в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення. Група Kyivstar не бере на себе жодних зобов'язань щодо їх оновлення або перегляду, крім випадків, передбачених чинним законодавством.