Київстар підтримав розвиток інклюзивної пекарні Good People: на що спрямували 2 млн гривень благодійної допомоги

Київстар та соціальна пекарня Good People продовжують партнерство, започатковане у 2025 році. Воно розпочалося із замовлень продукції на підтримку діяльності пекарні та спільних благодійних ініціатив, а згодом продовжилося благодійним внеском Київстар на розвиток її інфраструктури. 2 млн гривень спрямували на облаштування кімнат підтриманого проживання для працівників, зони для тренінгів і навчання, а також на закупівлю необхідного обладнання.

Партнерство Київстар і Good People є частиною системної підтримки компанією напряму різноманітності, рівності та інклюзії (DE&I) у межах стратегії корпоративної соціальної відповідальності.

"Для Київстар важливо підтримувати ініціативи, які створюють реальні можливості для людей та сприяють формуванню більш інклюзивного суспільства. Ми раді, що завдяки нашій підтримці пекарня змогла покращити умови для роботи, навчання та розвитку своїх працівників", — коментує Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань та комунікацій Київстар.

У Good People прагнуть створювати для людей з ментальною інвалідністю умови, у яких вони можуть не лише працювати, а й розвиватися та бути повноцінною частиною суспільства. Працівники отримують заробітну плату, професійну підтримку, можливості для навчання та заняття з психологами. Кімнати підтриманого проживання створюють додаткові умови для самостійності та комфортного життя працівників.

"Для нас підтримка Київстар є дуже цінною. Good People — це соціальне підприємство, яке розвивається завдяки підтримці держави, бізнесу та небайдужих людей. Такі партнерства дають нам можливість створювати гідні умови для людей, про яких ми піклуємося", — зазначає Владислав Малащенко, засновник Good People.

Партнерство Київстар і Good People продовжується і після надання благодійної допомоги. Зокрема, у 2026 році працівники Київстар, Kyivstar.Tech та Ukraine Tower Company вдруге долучилися до великодньої ініціативи "Підвішені паски для військових". Разом вони зібрали 127 000 грн на великодні паски для українських захисників і захисниць, водночас підтримавши інклюзивний соціальний бізнес.

Київстар також продовжує замовляти продукцію Good People для внутрішніх корпоративних заходів, свят та інших активностей. Такий формат співпраці дозволяє підтримувати пекарню не лише благодійними внесками, а й регулярними замовленнями її продукції.

У вересні пекарня відзначає день народження та зустрічає цю дату в оновленому просторі, частина змін у якому стала можливою завдяки підтримці Київстар. Водночас Good People продовжує потребувати допомоги, щоб розвивати соціальне підприємство та створювати нові можливості для людей з ментальною інвалідністю.

Привітати та підтримати пекарню можна за посиланням — https://send.monobank.ua/jar/2nbk2WYq8G.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікаційУкраїни, який станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 5,1млрдгрн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, звіту про використану благодійну допомогу від Київстар інклюзивною пекарнею Good People. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані зі звітом про благодійну допомогу від Київстар інклюзивною пекарнею Good People, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 13 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC.

Заяви щодо майбутнього, наведені в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення. Група Kyivstar не бере на себе жодних зобов'язань щодо їх оновлення або перегляду, крім випадків, передбачених чинним законодавством.