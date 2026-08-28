Київстар надає пакет підтримки своїм абонентам у Непалі

У зв'язку зі стихійним лихом в Непалі 26 серпня, Київстар надає додаткову підтримку своїм абонентам, які перебувають у країні. Компанія безоплатно нарахує 2500 бонусів для зв'язку, а також надішле контакти екстрених служб і дипломатичних установ.

Абонентам Київстар, які перебувають у Непалі, буде безоплатно підключено пакет "Ідеальний роумінг VIP" і нараховано 2500 бонусів (1 бонус = 1 грн). Ними можна користуватися протягом 7 днів для дзвінків, мобільного інтернету та SMS. Пакет буде підключено автоматично. Про нарахування бонусів Київстар повідомить через SMS. Перевірити їх залишок можна за допомогою комбінації *120#.

Оскільки Непал належить до третьої тарифної зони роумінгу, бонуси можна використати за такими умовами: 30 грн/хв – дзвінки на номери України та країни перебування, а також вхідні дзвінки; 3 грн/МБ – мобільний інтернет; 5 грн/SMS – текстові повідомлення.

" Ми сподіваємось, що ця підтримка допоможе нашим абонентам, які перебувають у Непалі, залишатися на зв'язку з рідними та близькими у цей складний час ", – зазначив СЕО Київстар Олександр Комаров.

Також компанія надіслала абонентам у Непалі SMS із важливими контактами на випадок надзвичайної ситуації.

Важливі контакти для українців, які перебувають у Непалі:

гаряча лінія Посольства України в Індії, яке за сумісництвом представляє Україну в Непалі: +91 92055 07157 (Viber, Telegram);

екстрена гаряча лінія Міністерства закордонних справ України: +38 044 238 1588.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, про надання безоплатного пакету підтримки для абонентів у Непалі. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з наданням безоплатного пакету підтримки для абонентів у Непалі, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar Group до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 13 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar Group до SEC.

Заяви щодо майбутнього, наведені в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення. Група Kyivstar не бере на себе жодних зобов'язань щодо їх оновлення або перегляду, крім випадків, передбачених чинним законодавством.