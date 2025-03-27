Київстар і Театр Франка оголосили про партнерство

Київстар та Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка стали партнерами, підписавши Меморандум про співпрацю задля збереження національних традицій, розвитку та популяризації театрального мистецтва.

Впродовж року в межах партнерства буде реалізовано низку спільних ініціатив, спрямованих на розширення глядацької аудиторії театру, зокрема серед молоді. Також Київстар планує фінансово підтримати реновацію театру: оновлення його історичного простору та модернізацію сценічної інфраструктури. А також створити додаткові умови для реалізації творчих проєктів та нових мистецьких театральних постановок.

"Театр завжди відігравав ключову роль у формуванні суспільної свідомості та культурної ідентичності, а в часи випробувань, крізь які проходить Україна зараз, ця місія набуває ще більшої значущості. Театр Франка є національним символом, який формує нашу національну свідомість, об’єднуючи суспільство, та передає цінності наступним поколінням. Наша співпраця – це внесок у збереження та розвиток культурної спадщини України, і ми раді долучитися до цієї важливої місії" , – зазначив Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Підтримка культурних ініціатив є традиційним напрямом корпоративної соціальної відповідальності Київстар. Зокрема, платформа Київстар ТБ транслює телеканал "Суспільне Культура".