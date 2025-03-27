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Київстар і Театр Франка оголосили про партнерство

27 березня, 11:30

Київстар та Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка стали партнерами, підписавши Меморандум про співпрацю задля збереження національних традицій, розвитку та популяризації театрального мистецтва.

Впродовж року в межах партнерства буде реалізовано низку спільних ініціатив, спрямованих на розширення глядацької аудиторії театру, зокрема серед молоді. Також Київстар планує фінансово підтримати реновацію театру: оновлення його історичного простору та модернізацію сценічної інфраструктури. А також створити додаткові умови для реалізації творчих проєктів та нових мистецьких театральних постановок.

"Театр завжди відігравав ключову роль у формуванні суспільної свідомості та культурної ідентичності, а в часи випробувань, крізь які проходить Україна зараз, ця місія набуває ще більшої значущості. Театр Франка є національним символом, який формує нашу національну свідомість, об’єднуючи суспільство, та передає цінності наступним поколінням. Наша співпраця – це внесок у збереження та розвиток культурної спадщини України, і ми раді долучитися до цієї важливої місії", – зазначив Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Підтримка культурних ініціатив є традиційним напрямом корпоративної соціальної відповідальності Київстар. Зокрема, платформа Київстар ТБ транслює телеканал "Суспільне Культура".

"У ці непрості часи, коли культура потребує підтримки, саме великі бізнеси, як-от Київстар, демонструють справжню відповідальність. Йдеться не лише про допомогу як таку — це про віру в мистецтво, його силу надихати, об’єднувати й давати надію. Співпраця з такими партнерами є потужним сигналом, що культура має міцний фундамент для розвитку й процвітання", – підкреслив Євген Нищук, генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

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