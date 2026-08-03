Київстар дякує за підтримку Сил Оборони та надає бонуси в тарифі Суперсила "Допомога ЗСУ+"

Київстар разом із абонентами продовжує системно допомагати захисникам України. На знак вдячності за підтримку компанія запроваджує додаткові бонуси для абонентів. З 29 липня по 29 вересня 2026 року абоненти передоплати, які підключать благодійну Суперсилу "Допомога ЗСУ+", отримають 25 ГБ мобільного інтернету або 100 хвилин для дзвінків у межах тарифу.

Щоб підключити Суперсилу "Допомога ЗСУ+", надішліть SMS-повідомлення з будь-яким текстом на номер 88032 або зателефонуйте на цей номер й дотримуйтеся голосових підказок. Підключення є безкоштовним на території України. Після того, як Суперсила буде активована, до 50 грн з кожної успішної оплати тарифу (пакету послуг на 4 тижні чи місяць) автоматично перераховуватимуться у Фонд "Повернись живим".

"Підтримка Сил Оборони сьогодні — це спільна відповідальність. Ми прагнемо зробити цю підтримку максимально простою і регулярною. Суперсила "Допомога ЗСУ+" дозволяє робити це без додаткових дій — достатньо користуватися зв'язком, щоб допомагати" , — коментує Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань та комунікацій Київстар.

Завдяки абонентам Київстар та Суперсилі "Допомога ЗСУ+" вдалося зібрати вже майже 190 млн грн на потреби Сил Оборони. Всі кошти спрямовуються на проєкти, що реалізуються у співпраці з Фондом "Повернись живим".

Зокрема, це ініціативи екосистеми "Нам тут жити", які охоплюють розмінування українських територій, посилення протиповітряної оборони, забезпечення військових засобами зв'язку. Наразі триває другий етап ініціативи з масштабування Школи операторів наземних дронів "Варан".

Зазначимо, що Київстар послідовно підтримує Україну в умовах війни: за чотири роки компанія спрямувала понад 5,1 млрд грн на допомогу країні, ЗСУ, суспільству та абонентам.

Довідка про Київстар

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікаційУкраїни, який станом на 13 березня 2026 року обслуговував близько 22млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 5,1млрдгрн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей прес реліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, бонусів за підключення Суперсили "Допомога ЗСУ+". Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані із бонусами за підключення Суперсили "Допомога ЗСУ+", а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 16 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC.

Довідка про "Повернись живим"

"Повернись живим" — це благодійний фонд, який комплексно забезпечує Сили оборони України майном від автівок до гранатометів, а також впроваджує навчальні проєкти для військових. За 12 років "Повернись живим" передав війську понад 157 тисяч FPV-дронів, більше ніж 14 тисяч одиниць тепловізійної оптики, понад 5,4 тисячі одиниць піхотного озброєння (мінометів, гранатометів і кулеметів), 2,4 тисячі пікапів, 100+ безпілотних комплексів розвідки, ударний БпЛА Bayraktar TB2 та ін., а також розробив і передав мобільні комплекси для обслуговування винищувачів F-16.