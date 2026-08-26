Київстар Домашній запускає тариф Максимальний зі швидкістю до 8 Гбіт/с

Київстар розширює можливості Домашнього Інтернету та запускає новий тариф "Максимальний" зі швидкістю до 8 Гбіт/с. Це наступний крок у розвитку фіксованого інтернету компанії та відповідь на зростання потреб користувачів у швидкому й стабільному з'єднанні.

Першою локацією, де стане доступний тариф "Максимальний", буде ЖК "Республіка" в Києві. Для мешканців комплексу це нагода одними з перших випробувати швидкість до 8 Гбіт/с, а для Київстару — отримати практичний досвід для подальшого масштабування технології.

"Ми послідовно розвиваємо інфраструктуру Домашнього Інтернету Київстар, щоб забезпечувати клієнтам не лише високу швидкість сьогодні, а й запас перспектив на майбутнє. Запуск швидкості до 8 Гбіт/с — це черговий крок у цьому напрямі. Для мешканців "Республіки" це можливість одними з перших протестувати новий рівень швидкості домашнього інтернету, а для нас — важливий досвід для подальшого масштабування технології" , — р озповідає керівник департаменту фіксованого зв'язку "Київстар" Сергій Кіндрась.

Швидкість до 8 Гбіт/с допомагає комфортно користуватися інтернетом навіть коли вдома одночасно підключена велика кількість пристроїв. Висока швидкість дає змогу без затримок одночасно працювати й навчатися, здійснювати відеодзвінки, переглядати 4K- та 8K-контент, користуватися хмарними сервісами та грати в онлайн-ігри. Висока пропускна здатність також забезпечує швидке завантаження великих файлів і створює додатковий запас швидкості для майбутніх цифрових потреб.

Запуск швидкості до 8 Гбіт/с став першим етапом тестування. Надалі Київстар розглядатиме перспективи подальшого розширення доступності послуги.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, тарифу "Максимальний". Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з тарифом "Максимальний", а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar Group до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 13 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar Group до SEC.

Заяви щодо майбутнього, наведені в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення. Група Kyivstar не бере на себе жодних зобов'язань щодо їх оновлення або перегляду, крім випадків, передбачених чинним законодавством.