Агрохолдинг "Кернел" у липні-вересні 2026 року отримав 143 млн дол. чистого збитку проти 95 млн дол. прибутку роком раніше, а продажі олії скоротилися на 48%.

Про це пише Forbes Ukraine.

Виторг групи зменшився на 31% – до 572 млн дол.

За квартал компанія продала 165 тисяч тонн олії. Експорт зерна з України впав на 54% – до 574 тисяч тонн.

Основною причиною скорочення продажів компанія називає російські атаки, які з липня фактично заблокували експорт через чорноморські порти.

Водночас переробка олійних майже не змінилася: 564 тисячі тонн проти 559 тисяч тонн роком раніше. Через труднощі з відвантаженням запаси непроданої наливної олії на кінець вересня сягнули 160 тисяч тонн – майже вдвічі більше, ніж наприкінці червня.

Попри менші обсяги експорту, витрати на доставку й обробку вантажів зросли на 40% – до 64 млн дол. Частину продукції спрямували дорожчими маршрутами через дунайські порти та західний кордон.

Нагадаємо:

Про падіння продажів олії на 48% "Кернел" повідомив ще в жовтні в операційному звіті.

Уже після завершення звітного кварталу, 12 листопада, компанія оголосила про зупинку всіх восьми олійноекстракційних заводів через російські удари та призупинила закупівлю насіння для переробки.