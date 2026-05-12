KAN Development розпочав будівництво Біоритму - наймасштабнішого ЖК Києва за останні роки

За останні роки ринок первинної нерухомості скоротився вдвічі. Половина девелоперів заморозила проєкти або зникла. На цьому тлі KAN Development розпочинає будівництво Біоритму - масштабного житлового комплексу в центрі Києва. І починає не з котловану, а зі школи.

Рішення збудувати освітній заклад до того, як продані перші квартири, - нетипове навіть для мирного ринку. Для сьогодення - це заява про повагу до людей, які будуть тут жити: вони отримають не лише дах над головою, а й повноцінне середовище для комфортного життя з першого дня.

KAN Development працює у Києві вже 25 років. Портфель компанії - понад 4 млн м² реалізованої нерухомості, більш ніж 20 500 зданих квартир. Знакові житлові комплекси компанії: Файна Таун, Республіка, Tetris Hall, Комфорт Таун, Сentral Park. Жодного замороженого об'єкта - ні до 2022-го, ні після. За роки повномасштабного вторгнення компанія вклала 120 млн доларів у власний Освітній холдинг A+.

ЖК Біоритм розташований на вул. Великій Васильківській, 143/2 (перехрестя з вул. Джона Маккейна) - центр столиці з розвиненою транспортною доступністю. Концепція ґрунтується на хронобіології: коли архітектура та інфраструктура підлаштовуються під природні цикли людини, а не навпаки.

Ключові елементи комплексу:

SkyRytm - найдовший прогулянковий променад на дахах в Україні (610 м на рівні 16-го поверху), яка з'єднує всі будинки комплексу в єдиний простір.

Три панорамних басейни на дахах будинків із зонами відпочинку та кафе просто неба.

SPA на 16-му поверсі з фінською сауною, римською парною, прохідною купіллю, зоною релаксу та відкритою терасою з видом на місто.

Власний парк площею 1,3 га без автомобілів - авторський ландшафтний дизайн у серці столиці.

Дитячий садок Біоритм та Київський ліцей A+ (Cambridge, STEAM, англійська весь день) - обидва заклади безпосередньо в межах комплексу; Освітній холдинг A+ є найбільшою приватною освітньою мережею України.

П'ять BBQ-зон і party-room для резидентів.

Майданчик для падел-тенісу, приватна фітнес-студія, універсальна спортивна зона.

Дворівневий підземний паркінг із прямими виходами до всіх будинків комплексу.

Управляюча компанія за стандартами п'ятизіркового готелю: консьєрж, клінінг, цілодобова технічна підтримка.

Тільки в першому будинку - 19 типів планувань від 43м² - це дозволяє обрати квартиру під ритм твого життя і бажану сторону світла

