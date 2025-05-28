Мафія Італії замість війн вбудовується у держбудівництво й освоює фінанси від ЄС

Італійська мафія відходить від кривавих територіальних війн і зосереджується на контролі сфери державного будівництва, фінансових потоків ЄС та будівництві супермосту від Сицилії до материка.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з доповіддю, сицилійська Коза Ностра та неаполітанська Каморра укладають союзи як в Італії, так і за її межами, тоді як калабрійська 'Ндрангета дедалі більше зосереджується на контролі за проєктами у сфері державного будівництва.

"Співіснування сприяло створенню синергій, які поступово набули структурованої форми", — заявив директор DIA Мікеле Карбоне на пресконференції. Ці структури стали "здатними поглинати конфлікти, напруження і тертя", додав він.

У звіті зазначається, що мафія намагається проникнути в масштабні державні проєкти, зокрема у відновлення економіки після COVID-19, що фінансується ЄС, у будівництво гігантського мосту між Сицилією та материком, а також у підготовку до зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Будівельна галузь у 2024 році становила 38% усіх адміністративних антимафіозних заходів — було розпочато розслідування на 200 будівельних майданчиках, пов’язаних із державними проєктами. Карбоне наголосив, що агентство готове перешкодити будь-якій спробі мафії проникнути в проєкт мосту.

"Найближчим часом розпочнуться всі превентивні антимафіозні заходи, пов’язані з будівництвом мосту через Мессінську протоку", — повідомив він.

DIA також звернула увагу на зростаючу технічну оснащеність мафії: використання зашифрованих каналів зв’язку, а також зв’язок із ув’язненими за допомогою дронів.

Крім того, зазначається, що китайські нелегальні банківські мережі дедалі частіше використовуються для відмивання грошей.

Також у звіті йдеться про вербування маргіналізованої молоді до так званих «дитячих банд», що відбувається через показові демонстрації сили у соцмережах.