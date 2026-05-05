ІТАК – лідер у виробництві гнучкого пакування в Україні

Сучасні пакувальні рішення, яким довіряють бренди в Україні та за її межами

У сучасному продуктовому рітейлі важливе не лише наповнення, а й спосіб його подачі. Саме упаковка часто стає першим контактом між брендом і покупцем. Вона повинна не лише захищати продукт і забезпечувати зручну логістику, а й передавати цінності бренду та привертати увагу на полиці.

Компанія ІТАК, один із провідних виробників гнучкого пакування в Україні, вже понад 34 роки допомагає виробникам вирішувати ці завдання комплексно — від ідеї до готового пакувального рішення.

Пакування як інструмент комунікації бренду

Сьогодні ІТАК - це сучасний виробничий комплекс із:

14 000 м² виробничих площ

понад 30 виробничих машин і технологічних ліній

власною сучасною лабораторією контролю якості

командою з 300+ фахівців

співпрацею з більш ніж 250 компаніями-замовниками в Україні та за кордоном.

ІТАК створює пакування, яке допомагає брендам ефективно комунікувати зі споживачем та виділятися серед конкурентів.

Широкий портфель пакувальних рішень

Компанія пропонує широкий спектр видів гнучкого пакування як для харчових, так і для нехарчових продуктів:

flow-pack

doy-pack

різні типи пакетів, включно з retort-пакетами

sleeve-етикетки

етикетки для PET та PE тари

саше

stick-pack

інші індивідуальні пакувальні рішення.

Більшість пакувальних матеріалів мають бар'єрні структури, які забезпечують тривале збереження якості продукту. Частина таких структур виготовляється на власному екструзійному обладнанні компанії.

Усі ключові виробничі процеси — друк, ламінування, порізка та виготовлення готових пакетів — виконуються на одному виробничому майданчику, що гарантує контроль якості на кожному етапі.

Детальніше ознайомитися з асортиментом видів пакування, обрати потрібний варіант та оформити замовлення можна на сайті ІТАК.

Інновації та технологічний розвиток

ІТАК постійно модернізує виробництво та інвестує в сучасні технології. Останні оновлення виробничої бази включають:

флексографічну друкарську машину нового покоління від провідного європейського виробника

обладнання для високоточної порізки матеріалів

сучасні машини для виготовлення пакетів

технологічні лінії для виробництва sleeve-етикеток

п'ятишаровий екструдер для виробництва ПЕ плівки

Завдяки новому обладнанню компанія здатна забезпечувати преміальну якість пакувальних матеріалів, стабільність у великих тиражах і точне дотримання термінів виробництва.

Крім того, у виробництві використовуються інтелектуальні системи управління, які забезпечують контроль параметрів і стабільність результату в кожній партії продукції. Це дозволяє також зменшувати кількість виробничих відходів, що є важливою частиною сталого розвитку.

Міжнародні стандарти якості

ІТАК працює відповідно до міжнародних стандартів і має сертифікацію, що підтверджує надійність виробничих процесів і продукції:

ISO 9001 — система управління якістю

ISO 14001 — екологічний менеджмент

FSSC 22000 — безпечність пакування для харчової продукції

HALAL — підтвердження відповідності продукції, сировини та виробничих процесів вимогам халяль, що відкриває доступ до міжнародних ринків та відповідних споживчих сегментів.

Для компанії сертифікація — це не формальність, а щоденна практика, що гарантує партнерам стабільну якість, прозорість процесів та передбачуваний результат.

Команда професіоналів

Важливим фактором успіху ІТАК є команда. Понад 300 спеціалістів із великим досвідом працюють над тим, щоб кожне пакувальне рішення відповідало найвищим стандартам якості.

Саме поєднання технологій, експертизи та великого досвіду співробітників забезпечує стабільний розвиток компанії та її конкурентоспроможність на ринку.

Рух уперед

Попри складну ситуацію в країні, компанія активно розвивається. У 2026 році ІТАК планує суттєво збільшити об'єми виробництва готової продукції.

Це стане результатом:

системної модернізації виробництва

оптимізації внутрішніх процесів

розширення співпраці з українськими та міжнародними брендами.

Погляд у майбутнє

Довгострокова стратегія ІТАК базується на трьох ключових принципах: інноваційність, прозорість і відповідальність.

Завдяки професійній команді, технологічному розвитку та фокусу на потребах ринку ІТАК не лише відповідає очікуванням замовників, а й сприяє розвитку галузі гнучкого пакування та української економіки загалом.

Сьогодні ІТАК — це приклад того, як український виробник може зростати навіть у складних умовах, поєднуючи інновації, гнучкість та глибоке розуміння потреб сучасного ринку.

У світі, де упаковка дедалі більше впливає на вибір споживача, ІТАК стає не просто постачальником, а надійним партнером для розвитку брендів.