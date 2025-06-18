Інвестувати в красу: як готельна нерухомість стала новою філософією капіталу

Жити в естетиці. Інвестувати у досвід. Отримувати дохід

Сучасний інвестор не женеться лише за цифрами. Він шукає сенси, які з більшою вірогідністю пригорнуть клієнтів, та оцінює рівною мірою як технічні деталі, так і концепцію. Цей підхід поширюється дедалі більше і поступово перетворюється на новий тренд: інвестиції в сферу гостинності з гарантованим прибутком в преміальному сегменті.

Готельна нерухомість — відповідь на запит часу

У світі, де lifestyle став новою валютою, нерухомість більше не є просто активом. Це — вияв смаку, вибір естетики, вклад у власну філософію. Люди хочуть жити в місцях, де формується атмосфера, а не просто зводяться стіни. Де кожна деталь продумана, а кожен метр ідеально доповнює приватний простір.

Саме таку парадигму формує проєкт VillApart Arcanum Varna — результат співпраці девелопера KYB Corporation та керуючої компанії Maestro Hotel Management.

Проєкт VILLAPART ARCANUM VARNA: преміальний простір на узбережжі Болгарії

Villapart Arcanum Varna — це невеличкий закритий світ серед соснового лісу, де море торкається горизонту, а повітря насичене тишею й спокоєм. На 37 300 м² створено середовище, де природа, архітектура та людина існують в гармонії.

Архітектурна композиція з 198 апартаментів і вілл поєднує сучасний дизайн і простір для життя на терасах, відкритих до сонця, вітру і тиші. У самому серці комплексу — унікальний SPA-комплекс із семи видів бань, відкриті та криті басейни, лаунж-зони, ресторан зі смаком довгих днів.

Це місце сили для тих, хто живе усвідомлено, цінує красу, внутрішній баланс і філософію повільного життя. Arcanum був створений, щоб давати відчуття дому без необхідності жертвувати сервісом готельного рівня. І інвестиція в такий простір і таку концепцію ніколи не буде невдалою.

Maestro Hotel Management — керуюча компанія, де знають, що вам потрібно

Операційне управління проєктом VillApart Arcanum Varna здійснюватиме Maestro Hotel Management — українська компанія, що вийшла на міжнародний рівень завдяки унікальному підходу до менеджменту активів. Її ім’я вже асоціюється з такими знаковими проєктами, як M1 Club Hotel в Одесі, IL Decameron Luxury Design Hotel, Villa Le Premier та Best Western Plus Market Square Lviv — це готелі, що стали символами естетики, ідеального сервісу та довіри.

Сьогодні Maestro — це понад 750 номерів під управлінням, команда з 500+ професіоналів, $395,6 млн активів і вісім років практики, які перетворять будь-яку готельну нерухомість на бізнес із чіткими фінансовими результатами. Maestro не просто управляє готелями — вона створює стандарти нової готельної культури.

Девелопер проєкту — Корпорація КУБ

Villapart Arcanum Varna — це проєкт, що поєднує у собі досвід, масштаб і вишукану реалізацію. За його створення відповідає Корпорація КУБ — одна з найбільших девелоперських груп Східної Європи, що встановлює нову планку для інвестицій у сферу гостинності. Портфель компанії включає 1,7 млн квадратних метрів реалізованої нерухомості, а підхід — завжди стратегічний і далекоглядний.

Завдяки партнерству КУБ та Maestro Hotel Management інвестиція в проєкт VillApart Arcanum гарантує передбачувану фінансову віддачу: в залежності від обраного активу дохідність сягатиме від $6 168 до $52 540 на рік, що фіксується у договорі. Villapart Arcanum Varna — це не про квадратні метри. Це про стиль життя: у безкомпромісному комфорті та з безумовним доходом.