Інвестиції у точне землеробство: Агросем підтримав міжнародний Агроконсиліум

Проєкт, що об’єднав найкращих світових експертів для аналізу, оптимізації та підвищення ефективності 14 великих провідних господарств України.

Компанія "Агросем" — провідний вітчизняний дистриб'ютор та інтегратор інноваційних рішень, що допомагає аграріям вийти на новий рівень господарювання.

Як зазначила Катерина Розсоха, заступник директора з маркетингу ТОВ "Агросем": "Сьогодні український аграрій – це багатофункціональний управлінець, фахівець, який приймає десятки складних рішень щодня і активно впроваджує інноваційні технології. Обізнаний, технічно грамотний та професійний, часто самостійно освоює складні інструменти агрономічного аналізу, розуміє, як працює агрохімія, і тримає руку на пульсі. Понад 17 років нам довіряють вітчизняні аграрії по всій країні."

Саме тому в Агросем системно вивчають та впроваджують передовий міжнародний досвід і інвестують в інтеграцію найтехнологічніших інновацій у свої продуктові рішення.

Катерина Розсоха уточнила, що участь у проєкті Агроконсиліум від Travellite в якості Генерального партнера по точному землеробству стала для Агросем, як одного з лідерів AgriTech, логічним та ціннісним кроком. Упродовж 12 місяців вітчизняні спеціалісти з точного землеробства разом з провідними досвідченими експертами агрономами із США, Німеччини, Нової Зеландії та Канади розбирали наступні питання в 9 регіонах України в 14 провідних господарствах:

ефективність українського агробізнесу в різних регіонах, за різних ґрунтово-кліматичних умов;

проводили тренінги на актуальні агрономічні теми;

рекомендували нові рішення для вирощування культур.

Координували випробування цих підходів безпосередньо на полях приймаючих фермерських господарств. До складу Міжнародної Експертної Ради увійшли провідні міжнародні фахівці у сферах агрономії, живлення, захисту рослин та ґрунтознавства, зокрема:

Експерти з живлення рослин (традиційна система живлення рослин та технологія збалансування поживних елементів в ґрунті).

Агрономи по основних культурах (кукурудза, соя, пшениця, соняшник, ріпак, коноплі, картопля, морква).

Агрономи із захисту: гербологи, фітопатологи, ентомологи.

Нові спеціалісти з точного землеробства та ґрунтознавці (педологи).

Незалежні агрономи-консультанти: Ніл Кінсі, д-р Майкл МакНіл, Білл МакКіббен, автор книг з балансування ґрунту та мікроелементів.

Понад 350 учасників з усіх куточків України упродовж 7-8 липня навчалися та обмінювалися передовим досвідом світового агроринку, яким щиро ділилися такі відомі фахівці як Брюс Хор, Кевін Елмі, Емі Бенді, Алан Перрі, Ольга Бикова.

Знані дослідники, консультанти та практики, які формують аграрне мислення у світі, надали унікальні знання про живлення, родючість ґрунтів та сучасні агротехнології; детально розібрали інноваційні стратегічні підходи до живлення рослин, зокрема, аналіз тканин, покривні культури, сталий агроменеджмент; та відвідали інтерактивний майстер-клас "Аналізуємо Шурф Разом" з легендарним д-ром Рейем Вайлем.

Спеціально до польового Агроконсиліуму ’25 зробили надрук двох книг ґрунтознавця Вільяма (Білла) МаКкіббена - більш ніж 40 років досліджень і цінний досвід балансування ґрунтів та управління поживними речовинами. Книгу "Мистецтво збалансування поживних елементів в ґрунті: практичний посібник для інтерпретації протоколів аналізу ґрунту" отримали всі учасники Агроконсоліуму ’25.