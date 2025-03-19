Інтернет-провайдер оскаржив у ВС рішення Податкової про зняття зі спрощеного оподаткування

Провайдер телеком-послуг ТОВ "Теленавігатор" оскаржив рішення ДПС у Дніпропетровській області щодо виключення його з реєстру платників єдиного податку.

Про це йдеться у постанові Верховного суду (ВС) від 18 березня.

Суд попередніх інстанцій встановив, що ТОВ "Теленавігатор" є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% доходу.

28 червня 2024 року Головне управління Державної податкової служби (ДПС) у Дніпропетровській області провело перевірку правомірності перебування компанії на спрощеній системі оподаткування. За її результатами склали акт, що "Теленавігатор" не має підстав для перебування в реєстрі платників податків єдиного податку третьої групи.

На підставі цього акта ГУ ДПС виключило компанію з реєстру з 1 липня 2024 року.

У серпні 2024 року "Теленавігатор" звернувся до Дніпропетровського окружного адмінсуду з позовом до ГУ ДПС. У позові провайдер просив визнати протиправним і скасувати рішення про виключення з реєстру.

"Теленавігатор" заявляв, що є постачальником електронних комунікаційних послуг (доступу до Інтернету) і не займається видами діяльності, які заборонені для платників єдиного податку.

11 жовтня 2024 року Дніпропетровський окружний адмінсуд позов задовольнив, скасувавши рішення ГУ ДПС.

Проте Третій апеляційний адмінсуд 30 січня 2025 року це рішення скасував та ухвалив нове, яким відмовив "Теленавігатору" у задоволенні позову.

Після цього компанія звернулась із касаційною скаргою до Верховного суду. Касаційне провадження відкрили 3 березня, а 11 березня у відзиві на скаргу ГУ ДПС попросило залишити його без задоволення.

Верховний суд у своїй постанові звернув увагу, що виявлення порушень платником єдиного податку першої - третьої груп вимог Податкового кодексу можливе лише під час проведення перевірок.

Суд вирішив, що матеріали справи не містять доказів проведення документальної перевірки ТОВ "Теленавігатор", а акт перевірки взагалі не містить інформації щодо виду та підстав перевірки.

За словами суду, неповнота висновків акта перевірки "виключає можливість стверджувати про здійснення позивачем господарської діяльності, яка не може здійснюватися платниками єдиного податку першої - третьої груп".

Таким чином, ВС задовольнив касаційну скаргу ТОВ "Теленавігатор" частково. Суд скасував рішення апеляційного суду і вніс зміни до мотивувальної частини рішення суду першої інстанції, але залишив у силі основний висновок про неправомірність дій ДПС. Постанова оскарженню не підлягає.

Нагадаємо:

31 липня 2024 року голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев опублікував колонку, у якій закликав провайдерів з "сірого" ринку інтернету в Україні перейти в легальну площину ведення бізнесу.

Гетманцев тоді заявляв, що провайдери використовують "сірі" схеми, держава недоотримує великі надходження податків та інших платежів, користувачі отримують меншу якість та безпеку, а працівники не мають соцгарантій та стажу.

"Через існування спрощеної системи оподаткування при наданні послуг з доступу до мережі Інтернет держава втрачає понад 3 млрд грн на рік", - писав нардеп.

Згодом голова підкомітету ВР із кібербезпеки Олександр Федієнко повідомив, що з 1 жовтня Державна податкова служба України анулювала дату реєстрації всіх провайдерів фіксованого інтернету, зареєстрованих у формі ФОП.

Федієнко заявляв, що майже третина операторів електронних комунікацій, які надавали послуги доступу до інтернету в Україні, припинила роботу після заборони працювати на спрощеній формі оподаткування.

У листопаді 2024 року повідомлялось, що понад 130 інтернет-провайдерів України оскаржують рішення Податкової про скасування єдиного податку.

У лютому 2025 року директор краматорського провайдера Elite-Line Микола Кучерук повідомив про перемогу в апеляційному суді щодо позбавлення права використовувати спрощену систему оподаткування.

За даними Інтернет Асоціації України (ІнАУ), станом на 5 березня 2025 року в адміністративних судах України відкрито 189 проваджень за позовами постачальників послуг доступу до мережі Інтернет про скасування рішення податківців про анулювання свідоцтва платника єдиного податку. Кількість відкритих справ постійно зростає.

За словами асоціації, адмінсуди першої інстанції розглянули 110 справ і прийняли 99,98% рішень на користь платників єдиного податку. 13 рішень набрали законної сили після розгляду апеляційними адміністративними судами. "За рахунок бюджетних асигнувань здійснюється виконання судових рішень про стягнення з ДПС на користь платників податків судового збору та витрат на правничу допомогу", - заявили в асоціації.

13 березня 2025 року Гетманцев заявив, що завдяки детінізації провайдери сплатили торік податків на понад мільярд гривень.