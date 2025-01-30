INTEGRITES – юридичний радник KNDS щодо створення СП у сфері оборони в Україні

INTEGRITES виступила юридичним радником KNDS, великого німецько-французького оборонного підрядника, з питань створення спільного підприємства з українським партнером. Спільне підприємство відповідатиме за технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт самохідних зенітно-ракетних комплексів Gepard.

Команда INTEGRITES надала юридичний супровід структурування спільного підприємства, розробки правил корпоративного управління, отримання дозволу на концентрацію, а також з питань корпоративного, податкового та митного права.

Старший партнер Юліан Ріс : "Для нас це особливий проєкт, оскільки його успіх безпосередньо впливає на підвищення обороноздатності України. Це один із рідкісних випадків, коли від результату роботи залежить наша власна безпека. Цей фактор додатково мотивував нашу команду докласти всіх зусиль для того, щоби реалізувати цей проєкт".

Оскільки Збройні сили України вже експлуатують Gepard, існує постійна потреба в належному технічному обслуговуванні та ремонті цих ЗРК. Створення спільного підприємства на території України має зменшити витрати та час на логістику, а також дозволить набагато швидше повертати відремонтовані "Гепарди" на поле бою.

Під керівництвом старших партнерів Юліана Ріса, Іллі Ткачука та Вячеслава Корчева над проєктом працювала команда у складі партнера Вікторії Фоменко, радників Наталії Ковальової та Василя Юрмановича, а також молодшого юриста Діани Костіної.