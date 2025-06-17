Інновації в побутовій хімії: AFINA GROUP на RAU EXPO 2025 представила бренд SARMIX

У рамках ключової галузевої події — RAU EXPO 2025, компанія AFINA GROUP представила учасникам ринку новий власний бренд побутової хімії — SARMIX. Цей запуск є черговим кроком компанії у стратегічному розвитку власних брендів як інструменту підсилення національного виробництва та формування української конкуренції міжнародним гравцям.

SARMIX — це бренд, створений як відповідь на потребу ринку в комплексному, сучасному та структурованому продукті. У лінійці — засоби для прання, миття посуду та прибирання, розроблені з урахуванням запитів сучасного споживача. Концепція all-in-one дозволяє охопити всі базові побутові сценарії в одному бренді, без необхідності комбінувати продукти від різних виробників. Продукція ефективна, проста у використанні та орієнтована на середній ціновий сегмент.

Для AFINA GROUP запуск SARMIX — це продовження стратегічної лінії розвитку власних торгових марок, яка вже довела свою ефективність на прикладі бренду "Вухастик" — лідера у категорії товарів для родини та дітей, що здобув премії "Вибір року" та стабільну присутність у ритейлі. Компанія послідовно підтримує національне виробництво і демонструє, що українські бренди здатні конкурувати не лише за якістю, а й за силою позиціонування, довірою споживача та масштабом присутності.

"Ми віримо в силу українського виробництва та прагнемо створювати бренди, які не лише задовольняють побутові потреби, а й формують нову споживчу культуру. SARMIX — це не просто ефективна побутова хімія. Це — візія сучасного порядку, зроблена в Україні", — підкреслили в компанії AFINA GROUP .

SARMIX буде доступний у провідних національних торговельних мережах, а також на ключових маркетплейсах. Стратегія виведення бренду включає мультиканальне охоплення — від класичної реклами до діджитал-інтеграцій та промоактивностей у точках продажу. Основна мета — зробити перший контакт із брендом максимально комфортним і сформувати довіру через якість, чіткий меседж та цілісну продуктову лінійку

AFINA GROUP понад 20 років є провідним оператором на ринку FMCG в Україні, поєднуючи експертизу в дистрибуції, логістиці повного циклу та розробці власних торгових марок. Компанія має розгалужену інфраструктуру, національне покриття та понад 200 SKU у портфелі, включаючи бренди, відзначені національними преміями ("Вухастик", iFresh, Family Home).

Компанія продовжує інвестувати у створення ефективних рішень для повсякденного побуту українців і підтверджує свою позицію як системного гравця FMCG-ринку з чітким баченням розвитку категорії побутової хімії Made in Ukraine.