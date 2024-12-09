Індустрія реклами вперше перевищить $1 трильйон доходів цього року

Глобальна індустрія реклами вперше перевищить $1 трлн доходів цього року, причому очікується, що компанії Google, Meta, ByteDance, Amazon і Alibaba зароблять понад половину цієї суми, оскільки ринок значною мірою домінує технологічний сектор.

Про це пише газета Financial Times.

Агентство GroupM прогнозує, що світові доходи від реклами у 2024 році зростуть на 9,5%, що більше, ніж очікувалося в середині року.

GroupM також прогнозує подальше зростання ринку на 7,7% у 2025 році. При цьому більша частина цього зростання буде безпосередньо приносити вигоду найбільшим постачальникам цифрової реклами в американському технологічному секторі, а не рекламним агентствам, які надають маркетингові послуги.

GroupM виключило політичну рекламу у США зі своїх оцінок, зазначивши, що вона "спотворює" порівняння за роками. У 2024 році доходи від політичної реклами в США становили $15,1 млрд, що майже на третину більше, ніж під час президентських виборів 2020 року.

У звіті GroupM зазначено, що, попри те, що в найближчі роки навряд чи повернуться майже нульові відсоткові ставки, які підтримували зростання реклами після фінансової кризи та під час пандемії, подальше впровадження штучного інтелекту та автоматизації зможе компенсувати ці фактори та стимулювати нові інновації.

Цифрова реклама прогнозується як 73% загального доходу до кінця наступного року. Вона зросте на 12,4% у 2024 році та на 10% у 2025 році. Якщо враховувати доходи від потокового відео, цифрових газет і журналів, частка цифрової реклами досягне 82%.

Традиційні рекламні канали, такі як телебачення, друк і радіо, поступаються місцем цифровим форматам. У 2024 році глобальні доходи від друкованої реклами знизяться на 4,5%, а в 2025 році — ще на 3%. Доходи від аудіореклами залишаться на стабільному рівні наступного року, а телебачення, включно з лінійним мовленням і потоковим контентом, зросте лише на 2,4% у середньому з 2024 по 2029 роки.

США залишаються найбільшим ринком реклами, з прогнозованим доходом у $379 млрд у 2025 році, попри високі витрати на запозичення та стриманіші прогнози від деяких роздрібних компаній, зокрема в галузі електроніки та товарів для дому.

Звіт попереджає, що мита та сильніший долар, які можуть з'явитися після виборів Дональда Трампа, можуть вплинути на ринок. "Ці фактори, ймовірно, створять додаткові труднощі для рекламодавців у сфері товарів широкого вжитку та розкоші, які стикаються з періодом ослабленого споживання".

У Китаї загальні доходи від реклами у 2024 році зростуть на 13,5% до $204,5 млрд. У Великій Британії, найбільшому ринку реклами в Європі, з доходами $53,2 млрд у 2024 році, очікується зростання на 8,3%.

Звіт звертає увагу на ініціативи Китаю, спрямовані на підвищення споживчої довіри та витрат. Якщо ці заходи будуть успішними, це може сприяти більш стрімкому зростанню реклами, оскільки як локальні, так і міжнародні рекламодавці намагатимуться скористатися накопиченим попитом.