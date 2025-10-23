Індія пішла на поступки X у судовій суперечці

Індійський уряд скоротив кількість чиновників, які можуть вимагати видалення контенту з Інтернету. Цей крок є наслідком запеклої судової суперечки з X Ілона Маска, яка точилася навколо спірної політики.

Про це повідомляє Reuters.

X, соціальна мережа Ілона Маска, виступала проти рішення прем'єр-міністра Нарендри Моді від 2023 року про контроль інтернету шляхом надання тисячам чиновників права подавати накази про видалення контенту.

У серпні поліцейські інспектори видавали накази про видалення карикатур і сатиричних публікацій, що спричинило одну з найгучніших судових суперечок X проти політики уряду щодо видалення контенту.

У вересні X програв судовий процес у Вищому суді штату Карнатака, суддя визнав, що позов був безпідставним і X повинен дотримуватися місцевих законів.

У своєму судовому оскарженні X стверджувала, що дії Індії були незаконними і неконституційними, додавши, що вони порушують свободу слова, дозволяючи десяткам урядових агентств і тисячам поліцейських придушувати законну критику державних чиновників.

Але 22 жовтня міністерство інформаційних технологій Індії змінило свою політику, обмеживши кількість осіб, які можуть видавати такі накази, вищими чиновниками та поліцейськими.

Тепер тільки чиновники з рангом заступника секретаря або вище та поліцейські чиновники, які обіймають посаду заступника генерального інспектора або вище, можуть видавати накази про видалення, зазначила уряд у своїх змінах до правил.

Зміни мають на меті забезпечити "додаткові гарантії для забезпечення відповідальності вищого рівня, точного визначення незаконного контенту та періодичного перегляду урядових вказівок на (а) вищому рівні", – йдеться в заяві уряду.