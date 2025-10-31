IFB відкриває офіс в Україні, щоб підтримати експорт фінансових технологій

Міжнародна консалтингова компанія International Fintech Business (IFB), яка спеціалізується на фінансовому ліцензуванні, M&A у фінансовому секторі та побудові фінтех-екосистем, оголосила про відкриття свого представництва в Україні.

Цей крок є логічним продовженням міжнародної стратегії IFB щодо посилення присутності у Центрально-Східній Європі та відповідає зростаючому попиту з боку українського бізнесу на міжнародну експертизу у сфері регуляторного супроводу та цифрової трансформації фінансових сервісів.

"Ми бачимо, як українські компанії активно інтегруються у глобальну фінансову інфраструктуру. Наша мета — зробити цей процес швидшим, безпечнішим та юридично коректним", — зазначив Владислав Запорожченко, співзасновник IFB.

Що пропонує IFB на українському ринку

Представництво IFB в Україні надаватиме підтримку в таких напрямках:

Ліцензування фінансових установ у 30+ юрисдикціях (ЄС, Велика Британія, США, Канада, Гонконг, Японія тощо);

Підбір та купівля готових ліцензованих установ (банки, платіжні компанії, MSB, EMI, брокери);

Супровід транскордонних угод у фінансовому секторі;

Інтеграція з міжнародними платіжними мережами (Visa, Mastercard, SWIFT, SEPA);

Побудова цифрових банківських продуктів (нео-банки, API-платформи, крипто-фінтех).

Унікальність IFB полягає у тому, що компанія поєднує консалтинг, юридичну експертизу, ІТ-рішення та вихід на партнерські мережі — все в одному супроводі. За останні п'ять років компанія реалізувала понад 130 ліцензійних проєктів та супроводила угоди загальною вартістю понад 200 мільйонів євро.

Паралельно з відкриттям офісу IFB запустила Telegram-бота @IFBAssistantBot — зручний інструмент для підприємців, інвесторів і фінансових консультантів. Бот дозволяє знаходити фінансові компанії на продаж у 100+ юрисдикціях або замовляти персоналізований пошук по всьому світу, перевіряти контрагентів у власній базі та реєструвати компанії у Великій Британії з банківським рахунком — все у кілька кліків.

Чому це важливо для України

Відкриття офісу в Україні свідчить про високий потенціал українського бізнесу в експорті фінансових продуктів, розвитку кросбордер-сервісів та запуску нових фінтех-проєктів за межами країни. IFB не лише ділиться міжнародною практикою, а й створює інфраструктуру для присутності українського бізнесу в глобальних фінансових екосистемах.

Джерело: ifbusiness.uk