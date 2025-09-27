У Києві побільшало лавок з рекламними моніторами. Хто їх встановлює?

Хто встановлює лавки з рекламою у Києві

У Києві встановлюють 120 лав з екранами на спинках для демонстрації реклами. Це робить інвестор за результатами конкурсу 5-річної давності.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у відповідь на запит ЕП.

Розпорядження «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування вуличних лав з рекламними носіями в місті Києві» ухвалили в КМДА у вересні 2019 року, повідомили в Департаменті територіального контролю.

Переможцем інвестиційного конкурсу на облаштування вуличних лав з рекламними моніторами у серпні 2020 року стала ТОВ «Маркетинг компані». Відповідно до договору, у місті мали встановити 120 таких лав.

Як повідомили ЕП у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, інвестор сплатив до бюджету Києва внесок на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у розмірі 150 тисяч грн.

Додаткової інформації про фінансові умови інвестконкурсу та вигоди для громади Києва у пресслужбі КМДА не надали.

Згідно з умовами договору, інвестор має право на отримання прибутку від комерційної діяльності, пов’язаної з використанням об’єкта інвестування, зокрема розміщення реклами, окрім політичної.

Інвестор здійснює фінансування витрат, пов’язаних із облаштуванням та утриманням об’єкта інвестування, сплатою інших обов’язкових платежів, вирішенням питань, пов’язаних з утриманням території облаштування лав та їх експлуатацією протягом строку дії інвестиційного договору.

Водночас, у преслужбі КМДА не відповіли на запитання, чи досліджувався вплив екранів на збільшення кількості візуального шуму в місті та на психіку і органи зору людей.

Також у КМДА проігнорували запитання про доцільність залучення інвестора для встановлення лав за умов переважно профіцитного бюджету Києва в останні 10 років.

Власником "Маркетинг компані" є Володимир Белінський.