Гутники оживили ольвійського дельфіна заради церемонії "УП100: Бізнес"

17 червня відбудеться перша церемонія нагородження переможців "УП100: Бізнес". Це нагорода, яку вручатимуть раз на десять років на честь річниці заснування "Економічної правди".

Сто власників та управлінців українського бізнесу, фіналістів списку, отримають унікальний мистецький об'єкт – скарбничку у формі дельфіна, створену у співпраці з українськими гутниками Тарасом та Іриною Дзиндрами та дизайнеркою Надією Шаповал.

Дельфіна як символ проєкту обрали не випадково. Саме таку форму мали одні з найперших у світі бронзових монет – ольвійські дельфіни.

Їх виготовляли й використовували у VI–V століттях до нашої ери в Ольвії – грецькому місті-колонії на території сучасної Миколаївської області. Це поселення було однією з найбагатших колоній Північного Причорномор'я, а їхня валюта – однією з найперших на території сучасної України.

Скляні дельфіни-скарбнички видуті вручну в майстерні Дзиндр у техніці гутного скла. На кожну прикрасу витрачено щонайменше 30 хвилин безперервної роботи.

Гутництво – це один із давніх способів роботи зі склом, коли майстер формує виріб біля гарячої скловарної печі. Майстер працює з розжареним матеріалом: видуває і надає скляній масі форму, поки вона ще пластична.

Ця техніка стала метафорою екстремальних умов, у яких працює український бізнес, створюючи майбутнє нашої держави. Перетворення піску на прозоре скло – символ доброчесності та відкритості переможців премії "УП100: Бізнес".

До роботи над нагородою також долучилася команда дизайнерів Pole, які виконали повний цикл цифрової розробки нагороди: від створення 3D-моделі, адаптованої до технології видування скла, до виготовлення фізичних прототипів у масштабі 1:1 за допомогою 3D-друку.

Серія тестових моделей дозволила перевірити пластику форми та технологічність майбутнього виробу. Також команда дизайнерів створила 3D-анімацію символу премії для відеосупроводу церемонії.

Побачити унікальні вироби, поспілкуватися з переможцями та гостями на події можна, придбавши квитки за посиланням.

Титульний партнер події – група Метінвест. Генеральними партнерами стали VYRIY, OTP BANK, Генерал Черешня, ПриватБанк. Захід також підтримали Фармацевтична компанія "Дарниця", Avesterra Group, Ario Law Firm, JEWELRY FACTORY №1, Корпорація "Біосфера", ДТЕК, Jeep, Аптека 9-1-1 та Aznauri.