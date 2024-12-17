"Укрпошта" та "Нова Пошта" не будуть працювати у перший день Нового року

Відділення найбільших поштових операторів в Україні "Укрпошта" та "Нова пошта" не працюватимуть у перший день Нового року - 1 січня 2025 року.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужби поштових операторів.

Так, 24 грудня відділення "Укрпошти" працюватимуть до 17:00, 25 грудня - за стандартним графіком.

"31 грудня - скорочений графік до 17:00. 1 січня - вихідний", - повідомила пресслужба "Укрпошти".

Водночас відділення "Нової пошти" 25 грудня працюють за стандартним розкладом, 31 грудня працюють до 17:00, але час може відрізнятися залежно від відділення.

"1 січня - відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати в ці дні також не буде. При цьому можна буде отримати раніше завантажені посилки", - повідомили в пресслужбі "Нової пошти".