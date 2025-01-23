Готуйте бізнес до змін: що чекає підприємців у 2025 році

З 1 січня 2025 року в Україні вступили в силу значні законодавчі зміни, які вплинуть на підприємницьку діяльність. Відновлення перевірок, нові правила бронювання працівників, підвищення податків – усе це створює виклики, які потрібно врахувати кожному бізнесу.

Скасування мораторію на перевірки

Кабмін скасував мораторій на перевірки для деяких підприємств. Зокрема, це стосується компаній, що займаються лікарськими засобами. Також можливі документальні перевірки платників єдиного податку 1 і 2 груп. Бізнесу варто забезпечити відповідність документації чинному законодавству.

Нові обмеження від правоохоронних органів

Закон № 4111-IX передбачає нові заходи забезпечення кримінального провадження – обмеження змін до установчих документів, розпорядження активами та інші заходи, що можуть призвести до ризиків рейдерства або блокування діяльності.

Бронювання працівників

З лютого 2025 року компанії повинні перебронювати військовозобов’язаних працівників. Основні умови: відсутність податкової заборгованості та середня зарплата працівників не менше 20 тисяч гривень.

Підвищення податків

Нові ставки військового збору:

· 1–2 група єдиного податку: 10% від мінімальної зарплати (800 грн щомісяця).

· 3 група: 1% від доходу (сплата щокварталу).

· ФОП на загальній системі: 5% від чистого доходу.

Зросли ставки податку на прибуток:

· Фінансові установи – 25%.

· Банки – 50%.

Земельна документація

Сільськогосподарські підприємства отримали час до 2028 року для оформлення прав на земельні паї.

Як підготуватися до змін

1. Проведіть аудит документів.

2. Структуруйте бізнес і диверсифікуйте ризики.

3. Підготуйтеся до перевірок – LIGA360 надає схеми й інструкції.

4. Зверніться до експертів або аналітичних сервісів LIGA360 для роз'яснень і моніторингу змін.

Нововведення 2025 року – це не лише виклики, а й нові можливості. Обізнаність і проактивність допоможуть адаптуватися до нових реалій. LIGA360 стане вашим надійним помічником у моніторингу змін і мінімізації ризиків.