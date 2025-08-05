Готельєр чи бізнесмен. Хто такий Едуард Режинський

Едуард Режинський — постать, яку все частіше згадують у контексті української готельної індустрії. Але ким він є насправді — класичним готельєром у костюмі чи бізнес-аналітиком, що оперує мільйонними бюджетами і ексклюзивним бізнем-портфелем?

Maestro Hotel Management: як з ідеї виросла компанія

У 2017 році Едуард Режинський заснував Maestro Hotel Management — сьогодні це одна з найбільших керуючих компаній у сфері гостинності. У портфелі — 14 готелів, 5 ресторанів, понад 10 інвестиційних проєктів, ексклюзивні колаборації з міжнародними брендами та напрямок продажів інвестиційних проєктів.

За 2024 рік компанія показала підтверджений виторг у 339 млн грн та була включена до рейтингу Forbes Next 250 — переліку компаній, що трансформують економіку України.

Серед готелів, які працюють під управлінням Maestro, — знакові об’єкти в Одесі та Львові: M1 Club Hotel, IL Decameron Luxury Design Hotel, Villa Le Premier, Best Western Market Square Lviv, LEV Lifestyle Hotel, Alexandrovskiy Hotel, Wall Street Hotel, Weekend Family Hotel, BRYK Hotel та інші.

Компанія управляє номерним фондом понад 750 номерів. Усі готелі об’єднані спільною системою сервісу, централізованим операційним управлінням і програмою лояльності YOU x MAESTRO — з бонусами, апгрейдами та привілеями для постійних гостей. Водночас кожен з них має власну унікальність, концепцію та позиціонування — від міських lifestyle-форматів до бутик-резиденцій із преміальним сервісом.

"Maestro — це майстер своєї справи"

"Maestro — це майстер своєї справи. Людина, у якої на рівні генетичного коду прописана філософія гостинності", — Едуард Режинський, CEO.

Принцип "гостинність від серця" став основою підходу до управління: компанія не просто контролює операційні процеси — вона культивує цінності гостинності у кожному співробітнику. Від шефа кухні до операційного директора — у центрі уваги не цифри, а люди й враження, які вони створюють.

"Не почуваю себе готельєром"

"Я понад 12 років у сфері, але не відчуваю себе готельєром на 100%. Мабуть, тому, що я завжди ідеалізував цей образ", — зізнається Едуард Режинський.

І справді, сьогоднішній CEO — це радше бізнес-архітектор, який конструює моделі масштабування та вбудовує в них готелі, ресторани, інвестиції.

"Керуюча компанія бере на себе 50% операційної діяльності: маркетинг та продажі, фінанси, HR-менеджмент, юридичний супровід і закупівлі. Це звільняє об'єкти для якісного сервісу".

Бізнесмен із філософією готельєра

Едуард Режинський — це не просто готельєр, це системний гравець, який впливає на правила готельного ринку. Він поєднує стратегію, сервіс, інвестиції і команду в єдиний бізнес-оркестр під назвою Maestro. І відповідь на головне питання: він і готельєр, і бізнесмен — у потрібних пропорціях.

📌 Офіційний сайт: maestrom.com