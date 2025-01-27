Гороховський: зацікавленість влади до Ради підтримки підприємництва впала

26 січня виповнився рік з дня створення Ради з питань підтримки підприємництва, яка покликана покращувати бізнес-клімат в Україні, і хоча інтенсивність роботи не знизилася, впала зацікавленість до органу з боку влади.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, підбиваючи підсумки року роботи Ради.

"Ми проводимо зустрічі Ради кілька разів на тиждень — опрацьовуємо звернення підприємців, на яких здійснюється тиск правоохоронних або інших державних органів, обговорюємо законопроєкти які ми вважаємо корисними, та відповіді на форс мажорні ситуації. За нашими відчуттями, інтенсивність роботи не впала, але впала зацікавленість до Ради з боку влади", - повідомив він.

Одним із ключових пріоритетів Ради стало подолання тиску з боку правоохоронних та контролюючих органів на бізнес. Глобальна ціль органу на цей рік – завершити задачі, які були сформульовані при започаткуванні органу.

Мова, зокрема, йде про ухвалення законопроєктів, які покликані зменшити тиск на підприємців з боку правоохоронних органів.

Крім того, планується інтеграції порталу "Пульс" (дозволяє поскаржитися на державний орган чи працівника органу влади, який перешкоджає роботі бізнесу) у податковий кабінет та державні онлайн-сервіси, запуск бізнес-петицій та оновлення дашборду реєстру досудових розслідувань стосовно господарської та інвестиційної діяльності.

Рада фокусуватиметься на спрощенні для бізнесу процедури набуття права власності на земельні ділянки.

За результатами консультацій Ради, було внесено правки до законопроєкту №9627, спрямованого на залучення інвестицій для відбудови України. Основні положення:

Гарантії державного захисту права власності добросовісного набувача.

Персональна відповідальність посадових осіб за порушення процедури відведення землі.

Спрощення дозвільної документації, зміни цільового призначення землі, прозорість правил.

Законопроєкт уже пройшов перше читання, а його ухвалення очікується в лютому.

Читайте також: Відлуння справи Мазепи: що криється за проханням захистити бізнес від правоохоронців

Медійна підтримка Зеленського в обмін на послаблення для бізнесу. Як Рада підприємців співпрацює з ОП