GORO розпочав будівництво Mountain Centre та відкрив кредит на €6 млн у банку "Південний"

GORO Mountain Resort розпочав будівництво Mountain Centre, багатофункціонального центру площею 5800 кв. м на вершині гори Високий Верх у Карпатах. Для фінансування будівництва компанія уклала угоду з банком "Південний" про відкриття кредитної лінії на €6 млн. Загальний обсяг інвестицій GORO в Mountain Centre становить €9 млн. Новий комплекс стане одним із ключових об'єктів всесезонної інфраструктури курорту та відкриється у 2028 році.

Mountain Centre збудують поруч із верхньою станцією гондольної канатної дороги. Це буде перший в Україні комплекс такого формату, який об'єднає гастрономічні, культурні, відпочинкові та сервісні простори на вершині гори.

Архітектурну концепцію Mountain Centre представили у березні 2026 року. Тепер проєкт перейшов до етапу будівництва. Двоповерхова будівля площею близько 5800 кв. м матиме три функціональні рівні. На нижньому поверсі розміститься культурно-мистецький простір із конференц-залою-трансформером для проведення подій, презентацій та освітніх програм. Основний рівень займе гастрономічний фудхол приблизно на 1000 місць, а на верхньому працюватиме шефський ресторан на 250 гостей із панорамними краєвидами на Карпати.

У комплексі також передбачені дитяча кімната, лижна школа, медпункт та інші сервіси. Поруч облаштують лаунж-бар із відкритою терасою площею понад 1000 кв. м, оглядові зони та арт-об'єкти.

Mountain Centre працюватиме протягом усього року. Взимку він стане місцем відпочинку лижників і сноубордистів між спусками, а в теплі сезони — простором для гастрономічних і культурних подій, прогулянок та відпочинку з краєвидами на Карпати. Дістатися сюди можна буде гондольною канатною дорогою Doppelmayr D-Line або двома крісельними підйомниками.

€6 млн кредитного фінансування від банку "Південний"

Для реалізації проєкту GORO уклав кредитну угоду з банком "Південний" на €6 млн. Кошти кредитної лінії призначені для фінансування будівництва Mountain Centre.

"Ми послідовно переходимо від проєктування до будівництва ключових об'єктів GORO. Сьогодні одночасно працюємо над канатними дорогами, системою засніження, гірськолижними трасами, Welcome Centre, а тепер і Mountain Centre. Це масштабна інфраструктурна програма, яка потребує значних і довгострокових інвестицій. Тому для нас важлива співпраця з українськими банками, які готові фінансувати такі проєкти. Партнерство з банком "Південний" дозволить реалізувати ще один важливий об'єкт курорту, який працюватиме для гостей протягом усього року", — зазначив Володимир Гаразд, CEO GORO Mountain Resort .

У банку "Південний" наголошують, що фінансування туристичної інфраструктури є інвестицією в довгостроковий розвиток української економіки.

"Для банку "Південний" важливо підтримувати український бізнес, який продовжує інвестувати та реалізовувати масштабні проєкти навіть в умовах повномасштабної війни. GORO Mountain Resort — приклад довгострокових інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури, створення робочих місць і підвищення економічного потенціалу регіону. Ми раді долучитися до реалізації цього проєкту та забезпечити фінансування будівництва Mountain Centre. Переконані, що такі інвестиції сприяють розвитку внутрішнього туризму та формують основу для подальшого зростання української економіки", — Андрій Букін, заступник голови правління банку "Південний" .

Першу чергу GORO відкриють у липні 2027 року

Будівництво Mountain Centre відбувається паралельно з реалізацією інших інфраструктурних об'єктів GORO Mountain Resort у Славській громаді Львівської області.

На курорті тривають роботи зі спорудження першої в Україні гондольної канатної дороги Doppelmayr D-Line протяжністю 2,8 км, облаштування гірськолижних трас і системи штучного засніження. Також будується Welcome Centre — багатофункціональний комплекс біля нижньої станції гондольної дороги, де розмістяться сервіси для гостей, заклади харчування, магазини та інша інфраструктура.

Відкриття першої черги GORO Mountain Resort заплановане на липень 2027 року. Mountain Centre прийме перших гостей у 2028 році.

Довідка

GORO Mountain Resort — всесезонний гірський курорт, який ОККО Group будує з жовтня 2024 року у Славській громаді Львівської області.

Загальна площа проєкту становить близько 1200 га. Перша черга охоплює 127 га та передбачає створення гірськолижної, рекреаційної, сервісної та готельної інфраструктури.

Після завершення всіх етапів розвитку на курорті планують облаштувати 41 гірськолижну трасу загальною протяжністю 75 км, побудувати дві гондольні та 11 крісельних канатних доріг, 25 готелів на 5150 номерів, а також ресторани, рекреаційні та громадські простори.

Загальний обсяг інвестицій у розвиток GORO Mountain Resort оцінюється у $1,5 млрд. Із них близько $500 млн планується профінансувати коштом акціонерів і кредитних ресурсів, ще $1 млрд — залучити від зовнішніх інвесторів.

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