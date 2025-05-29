GORO Mountain Resort запустив програму відновлення лісів у Львівських Карпатах

GORO Mountain Resort у партнерстві з ОКСЛГП "Галсільліс" реалізував перший етап програми відновлення лісів та природної спадщини гір у Львівських Карпатах. У межах лісокультурної кампанії на території Волосянківського лісництва було висаджено 2000 хвойних саджанців.

На площі 2,5 га з’явились 500 модрин європейських, 500 дуґласій зелених та 1000 ялиць, які зміцнять ґрунти і сприятимуть відновленню екосистеми регіону. Вони зростатимуть паралельно з розвитком всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort: уже через 4–5 років дерева сягнуть 2–3 м. у висоту — саме на цей період заплановане відкриття першої готельної інфраструктури курорту.

Це перший крок масштабної програми сталого розвитку GORO, яку курорт реалізує зокрема й за межами зони своєї прямої відповідальності. Таким чином компанія прагне діяти на благо Львівського регіону загалом та громад, які проживають поруч з курортом зокрема. Команда GORO спільно з "Галсільлісом" вже розпочала ідентифікацію наступних локацій для продовження лісовідновлення.

У першому етапі висадки дерев взяли участь працівники GORO, зокрема й генеральний директор групи компаній ОККО та співзасновник курорту Василь Даниляк, а також CEO GORO Mountain Resort Володимир Гаразд.

"Ми свідомо обрали ділянку для висадки поза межами території майбутнього курорту GORO. Адже розвиток регіону ми бачимо цілісно: відповідальний бізнес має брати участь у покращенні середовища, з яким він взаємодіє. Природа довкола GORO має зберігатися й розвиватися у своєму темпі — це стане спільною цінністю для гостей курорту й місцевих мешканців", — підкреслив Василь Даниляк.

GORO Mountain Resort задуманий як приклад гармонійного співіснування сучасної рекреаційної інфраструктури та природного середовища. Щорічна висадка дерев стане для компанії сталою практикою, яка символізує турботу про майбутнє, повагу до природи та готовність інвестувати у довготривалий позитивний вплив на довкілля.

"Партнерство з GORO демонструє, як приватна ініціатива може інтегруватися в довгострокову екологічну стратегію. Це не просто висадка дерев, а приклад синергії громади, бізнесу та природи. Ми раді, що GORO вийшов за межі власної території: це вияв справжньої відповідальності перед регіоном і його екологією" , — зазначив Іван Підгородецький, керівник ОКСЛГП "Галсільліс".

Про GORO Mountain Resort

ОККО Group розпочала будівництво масштабного рекреаційного проєкту GORO Mountain Resort у жовтні 2024 року. Його загальна площа становить майже 1200 га. На цій території протягом 15 років, окрім 25 готелів, планують побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км, дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри. Будівництво першої черги GORO стартувало поряд з селом Волосянка, біля селища Славсько Львівської області. Реалізацією готельної нерухомості курорту займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, яка входить до складу OKKO Group.