GORO Development запускає для інвесторів екскурсії на будівництво обʼєктів курорту GORO

Новий формат індивідуального знайомства з майбутнім курортом у Львівських Карпатах охоплює будівельний майданчик ONDE Hotel, об'єкти гірської інфраструктури GORO та локації Славської туристичної дестинації.

Окремою частиною програми стане закрита презентація нового проєкту GORO, який передбачає створення ще одного формату нерухомості всередині курорту. Учасники одними з перших дізнаються про його концепцію та плани реалізації до публічного анонсу наприкінці осені.

Однією з головних точок маршруту буде ONDE Hotel, будівництво якого виконано приблизно на третину. Інвестори оглянуть майданчик, побачать розташування майбутніх готелів, дізнаються про концепцію комплексу та модель управління. Екскурсія також охопить Welcome Centre (готовність понад 70%), нижню станцію гондольної дороги та підйом на гору Високий Верх, з вершини якої відкривається панорама курорту й об'єктів першої черги.

Для чинних і потенційних інвесторів передбачено два формати: двогодинна екскурсія будівельним майданчиком курорту та розширена програма на 4–5 годин. Маршрут адаптуватимуть до часу та інтересів гостей.

Розширена програма екскурсій від GORO Development включатиме п'ять локацій місцевих підприємців у Славській громаді: ковальську майстерню, майстерню ткацтва, макраме та вишивки, гончарну майстерню, пекарню і пасіку. Ці підприємницькі проєкти є учасниками програми "Власна справа", яку GORO реалізує спільно зі Славською громадою для розвитку місцевих ремесел, гастрономії та туристичних послуг.

Зокрема, інвестори відвідають "Ковальську майстерню" Ірини Попович та Юлії Ковальської, де відроджують родинні традиції ковальства, проводять майстер-класи з роботи з металом, ткацтва й плетіння. Для занять відновили ткацький верстат, який багато років не використовували. Майстерня ткацтва, макраме та вишивки представить традиційні текстильні техніки, а гончарна — виготовлення кераміки.

Серед гастрономічних локацій — хлібна ресторація "Спадок" Людмили Яромій і пасіка Романа Фуріва. Пекарня працює в майже столітній родинній хаті, де відтворюють рецепти хліба на заквасці й ощипків, успадковані від бабусі. Роман Фурів займається бджільництвом зі школи та розвиває туристичний напрям пасіки, зокрема, планує простір для дегустацій чаю з карпатським медом.

"GORO Mountain Resort — це ядро майбутньої всесезонної туристичної дестинації. Для інвестора важливо розуміти не лише концепцію готелю, а й те, як розвиватиметься курорт, які сервіси та можливості для відпочинку з'являться навколо нього, а також що пропонуватиме гостям Славська громада. Тому ми запрошуємо побачити будівництво на власні очі та познайомитися з територією, де формується новий туристичний кластер", — коментує Володимир Гаразд, СЕО GORO Development та GORO Mountain Resort.

Для проведення екскурсій GORO Development тимчасово перенесла київську інвестиційну команду на територію курорту у Славській громаді. Співробітники вже працюють на місці та зустрічатимуть відвідувачів. Офіс у Львові продовжує роботу, тож інвестиційну зустріч можна провести й там.

Екскурсії за попереднім записом доступні потенційним інвесторам та учасникам GORO Invest Club, який об'єднує 180 співвласників готельного бізнесу курорту. Гості самостійно прибуватимуть на територію GORO, де їх зустріне інвестиційний менеджер.

GORO Development — девелоперська компанія, яка відповідає за розробку концепцій, проєктування, будівництво та функціональне наповнення готельної інфраструктури GORO Mountain Resort, а також залучення приватних інвестицій. У межах повного розвитку курорту передбачено 25 готелів на 5150 номерів. Перша черга GORO Mountain Resort охоплює 127 га, з яких 107 га відведено під гірську інфраструктуру, а 20 га — під готельну. Проєкт передбачає 10 лижних трас загальною протяжністю 13 км, гондольну канатну дорогу завдовжки 2,8 км і 2 крісельні витяги. Готельна інфраструктура включатиме три комплекси із сімома готелями на понад 1100 номерів.