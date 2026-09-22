Google запускає оновлений курс "ШІ для бізнесу 2.0"

Бізнес сьогодні постійно адаптується до нових умов та живе в епоху змін: економічних, безпекових і технологічних. Водночас динаміка розвитку ШІ лише прискорюється: зʼявилося нове покоління інструментів, а запит підприємців еволюціонував від базового знайомства до глибокої системної інтеграції.

Відсьогодні Google відкриває реєстрацію на безоплатну практичну програму "ШІ для бізнесу 2.0" для малого та середнього бізнесу. Це логічне продовження минулорічної ініціативи Google, яку було оновлено та розширено з огляду на нові бізнес-реалії. Навчання охоплює широкий спектр тем: від індивідуальної продуктивності та оптимізації бізнес-процесів до ШІ-агентів і вайбкодингу. Як і раніше, курс не потребує додаткової підготовки: усі матеріали адаптовані для нетехнічних спеціалістів та орієнтовані на вирішення реальних задач. Курс буде корисним як випускникам першого потоку, так і всім, хто прагне використати можливості ШІ для масштабування.

Google Україна реалізує цю програму за підтримки Міністерства економіки та довкілля України та української edtech-компанії EdEra.

Для кого створено курс:

Власників бізнесів і підприємців – осіб, які ухвалюють стратегічні рішення, мають обмежений часовий ресурс і шукають способи вивільнити час для розвитку, зростання бізнесу та масштабування.

Менеджерів та керівників – ключових операційних драйверів, які прагнуть скоротити витрати, забезпечити відчутну операційну ефективність та підвищити продуктивність щоденної офісної роботи.

Спеціалістів , які хочуть позбутися рутинних операцій і вивільнити час для важливіших завдань.

Курс триватиме п'ять тижнів і побудований на реальних бізнес-кейсах з використанням передових ШІ інструментів від Google (Gemini, Gemini Notebook, Veo, Antigravity, Nano Banana), їхніх альтернатив та сервісів автоматизації (n&n, Make, Zapier, Lovable). Під час навчання учасники працюватимуть з практичними кейсами від експертів з Google та бізнес-практиків: кожне рішення чи інструмент можна одразу протестувати й адаптувати під завдання вашої команди.

Програма курсу:

Тиждень 1. Особиста продуктивність — базові підходи та оптимізація власного робочого часу за допомогою ШІ.

Тиждень 2 . ШІ у бізнес-напряма х — маркетинг, продажі, клієнтська підтримка та юридична площина.

Тиждень 3. Безпечне управління даними та операціями — робота з інформацією, аналітика й оптимізація операційних процесів.

Тиждень 4. Вайбкодинг (розробка без технічних знань) та ШІ агенти — від теорії до практики. Створення власного ШІ-агента без знання коду за 90 хв.

Тиждень 5. Системне масштабування — побудова комплексної ШІ-стратегії та впровадження рішень у бізнес-модель.

Формат навчання та матеріали

Відеоуроки: 3–5 коротких відео (до 15 хв) у кожному модулі щопонеділка — теорія та кейси.

Вебінари наживо: Q&A-сесії та live-демонстрації щочетверга.

Доступність записів: усі матеріали, відеоуроки та записи трансляцій залишатимуться доступними для перегляду у будь-який зручний час.

Практичні матеріали: щотижневі воркбуки з готовими промптами, шаблонами та інструкціями.

Спільнота ШІ-однодумців.

Сертифікат за успішне проходження курсу.

Під час вебінарів буде можливість поставити запитання спікерам і взяти участь у грі Kahoot!, де на найактивніших чекатимуть нагороди від Google. Навчання розпочинається 12 жовтня. Реєстрація вже відкрита.

Дізнатися більше деталей та зареєструватися на курс можна на сайті за посиланням.

Більше курсів і матеріалів щодо використання штучного інтелекту для роботи і навчання можна знайти на платформі "Зростайте з Google".