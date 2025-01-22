Google вирішив додатково інвестувати $1 мільярд у конкурента OpenAI

Google інвестував понад $1 млрд у компанію Anthropic, яка є конкурентом OpenAI, зміцнюючи свою позицію у стартапі на тлі гонки серед гігантів Кремнієвої долини за розробку передових систем штучного інтелекту.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Компанія Alphabet, яка володіє Google, раніше вже інвестувала близько $2 млрд в Anthropic і тепер збільшує свою частку у стартапі.

Anthropic, найбільш відома своїми моделями ШІ сімейства Claude, є одним із провідних стартапів у новій хвилі генеративного ШІ, який створює інструменти для генерації тексту, зображень та коду у відповідь на запити користувачів.

Хоча саме Google створила технологію, на основі якої працюють моделі, такі як Claude та GPT-4 від OpenAI, компанія відстає у комерціалізації цієї потужної технології. Інвестиції в Anthropic є частиною стратегії Google з диверсифікації свого бізнесу у сфері штучного інтелекту та боротьби з сильними конкурентами, такими як Microsoft, Meta та Amazon.

Також повідомляється, що Anthropic перебуває на порозі залучення ще $2 млрд від венчурних інвесторів із Силіконової долини, серед яких Lightspeed Venture Partners. Угода, за словами кількох осіб, знайомих із її деталями, має збільшити оцінку стартапу утричі — до приблизно $60 млрд.

Стартап змагається з такими конкурентами, як OpenAI та xAI Ілона Маска, які разом залучили понад $10 млрд минулого року, а також із Meta (Facebook) та Microsoft.

Доходи Anthropic досягли $1 млрд у річному обчисленні в грудні, що приблизно в 10 разів більше, ніж роком раніше, повідомив один із джерел, знайомий із фінансами компанії.

Попри це, інвестори не очікують, що Anthropic чи її конкуренти стануть прибутковими в найближчому майбутньому через високі витрати на розробку провідних моделей ШІ. Однак вони вірять, що нові прориви у технологіях можуть створити трильйони доларів вартості у перспективі.