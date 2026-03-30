Google відкриває реєстрацію на безплатну програму про створення ШІ-агентів для бізнесу

Штучний інтелект перестав бути просто "розумним чат-ботом" для написання текстів. ШІ-агенти стають повноцінними цифровими помічниками, які здатні самостійно аналізувати дані, працювати з внутрішньою документацією та автоматизувати складні ланцюжки процесів.

Саме тому Google запускає нову безплатну навчальну програму "Розвивайте бізнес із Google Cloud: ера ШІ-агентів". Ця програма допоможе перейти від фрагментарних експериментів до системи ШІ-агентів, які автоматизують частину робочих процесів і допомагають командам працювати ефективніше.

Програму запущено за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України, національної платформи Дія.Освіта, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, а також національного проєкту Дія.Бізнес.

"Ми будуємо Agentic State – державу, де сервіси надають ШІ-агенти. І важливо, щоб український бізнес рухався в цьому темпі разом із нами. Дякую Google за системну підтримку цифрової екосистеми. Такі ініціативи дають українським компаніям доступ до найкращих інструментів, щоб впроваджувати ШІ, підвищувати ефективність і впевнено конкурувати на світовому ринку", – Олександр Борняков, т.в.о. Міністра цифрової трансформації.

Цей курс – не для новачків, які лише вчаться писати запити до ШІ (промпти). Ми чекаємо на фахівців та команди, які вже мають досвід роботи з ШІ та використовують його у щоденних задачах. Програма створена для тих, хто прагне вийти за межі простих діалогів у чатах і готовий будувати складні системи із ШІ на Google Cloud, що працюють із внутрішніми даними компанії безпечно та ефективно.

Під час програми учасники зможуть навчитися:

Визначати самостійно пріоритети для ШІ : автоматизація яких саме задач у вашому бізнесі забезпечить найкращий результат.

Створювати ШІ-агентів: від аналізу даних та маркетингу до створення інтерактивних рішень.

Інтегрувати дані: підключати до ШІ-агентів внутрішні таблиці, документи, бази даних та інші джерела інформації із Google Workspace або Google Cloud.

Тестувати та покращувати: вимірювати точність ШІ-рішень та покращувати їх задля більшої ефективності.

Навчання проходитиме онлайн і включатиме вебінари та воркшопи від експертів українських та міжнародних компаній, які починатимуться вже із 8 квітня. На програмі буде використано новий практичний формат – Agent Builder Lab, де кожен учасник зможе власноруч створити свого ШІ-агента та перевірити, наскільки точно він виконує поставлені задачі. А також можна будле позмагатися за мерч від Google за найбільш точного ШІ-агента.

Учасники отримають безоплатний доступ до платформи Google Skills, де зможуть практикуватися у створенні ШІ-рішень у тестовому середовищі Google Cloud, а також пройти курси та практичні завдання, аби спробувати можливості інструментів ШІ від Google Cloud.

Реєстрацію відкрито за посиланням. Не зволікайте, адже перший вебінар відбудеться вже 8 квітня. Після реєстрації учасники отримають електронний лист із детальною інформацією про навчання, розклад вебінарів та інструкції, як активувати безкоштовний доступ до платформи Google Skills.

Долучайтеся до програми та перетворіть рутинні завдання на автоматизовані процеси вже сьогодні.