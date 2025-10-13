Google не впевнений, чи зможе виконувати заборону YouTube для підлітків в Австралії

Компанія Google заявила, що в Австралії буде "надзвичайно складно" виконувати закон, який забороняє особам віком до 16 років користуватися соціальними мережами.

Про це повідомляє Reuters.

Уряди та технологічні компанії по всьому світу уважно стежать за Австралією, яка в грудні стане першою країною, що заблокує використання соціальних мереж особами віком до 16 років.

Соціальні мережі не будуть зобов'язані проводити процедури перевірки віку; натомість їх попросять використовувати штучний інтелект та дані про поведінку для надійного визначення віку.

Під час парламентських слухань щодо правил безпеки в Інтернеті в понеділок старший менеджер YouTube з питань взаємодії з урядом в Австралії Рейчел Лорд заявила, що програма уряду має благі наміри, але може мати "непередбачувані наслідки".

"Законодавство буде не тільки надзвичайно складним у виконанні, але й не виконає свою обіцянку зробити дітей безпечнішими в Інтернеті", — сказала Лорд.

У липні Австралія додала YouTube до списку сайтів, на які поширюється дія законодавства, скасувавши попереднє рішення про його виключення через популярність серед вчителів, після скарг від інших технологічних компаній. Google стверджує, що YouTube є сайтом для обміну відео, а не соціальною мережею.

Австралія, стурбована впливом соціальних мереж на психічне здоров'я молоді, ухвалила поправку до закону про безпеку в Інтернеті в листопаді 2024 року.

Компаніям було надано рік на приведення своєї діяльності у відповідність до вимог закону, і 10 грудня вони повинні деактивувати акаунти неповнолітніх користувачів.

