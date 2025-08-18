Google погоджується сплатити штраф у 36 мільйонів доларів Австралії

У понеділок компанія Google погодилася сплатити штраф у розмірі 35,8 мільйона доларів США в Австралії після того, як орган з захисту прав споживачів встановив, що вона завдала шкоди конкуренції.

Про це повідомляє Reuters.

Австралійські регулюючі органи визначили, що Google порушив конкуренцію заплативши двом найбільшим телекомунікаційним компаніям країни за попередню інсталяцію свого пошукового додатка на телефони Android.

Штраф продовжує нелегкий період для інтернет-гіганта Alphabet в Австралії, де минулого тижня суд в основному виніс рішення проти нього в позові, поданому виробником Fortnite Epic Games, який звинувачував Google і Apple в тому, що вони перешкоджають конкурентним магазинам додатків у своїх операційних системах.

Минулого місяця YouTube від Google також був доданий до австралійського списку заборонених соціальних мереж, які допускають користувачів віком до 16 років, що скасувало попереднє рішення про виключення цього сайту для обміну відео.

Щодо антиконкурентних угод з австралійськими телекомунікаційними компаніями, у понеділок орган з захисту прав споживачів країни заявив, що Google уклав угоди з Telstra та Optus, за якими технологічний гігант ділився з ними доходами від реклами, отриманими від Google Search на пристроях Android між кінцем 2019 року та початком 2021 року.

Google визнав, що ця угода мала істотний вплив на конкуренцію з боку інших пошукових систем, і припинив укладати подібні угоди, а також погодився на штраф, додала Австралійська комісія з конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC).

"Сьогоднішній результат... створив можливість для мільйонів австралійців мати більший вибір пошукових систем у майбутньому, а для конкурентних пошукових систем — отримати значну експозицію серед австралійських споживачів", — сказала голова ACCC Джина-Кас Готліб.