"Головне - інтереси споживачів". Аптеки заперечують причетність до зупинки "Дарниці"

В Аптечній професійній асоціації (АПАУ) назвали неприйнятними спроби перекласти відповідальності за окремі бізнес-рішення на інші ланки ланцюга постачання ліків та закликали до конструктивного діалогу.

Про це йдеться у зверненні Аптечної професійної асоціації України, реагуючи на інформацію в ЗМІ щодо призупинення виробництва фармацевтичною компанією "Дарниця".

Учасники Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) висловили позицію щодо необхідності підтримання конструктивного діалогу між всіма учасниками фармацевтичного ринку та недопущення деструктивних публічних дискусій.

"У центрі кожного рішення мають бути інтереси споживачів, а не корпоративні суперечки", ー наголошують в асоціації. Експерти підкреслюють важливість збереження довіри пацієнтів до фармацевтичної галузі та необхідність об'єктивного висвітлення ситуації в медіа.

В Асоціації наголошують на тому, що в пріоритеті має бути рівноправне партнерство та взаємна відповідальність у ланцюгу "виробник ー дистриб'ютор ー аптека ー пацієнт". А проведення галузевих реформ повинно відбуватися з урахуванням європейських стандартів та думки більшості професійної спільноти.

АПАУ підкреслює, що аптеки працюють у межах чинного законодавства України і формують свою діяльність з урахуванням доступності для пацієнтів, регуляторних вимог та економічної доцільності . Учасники Асоціації завжди демонструють готовність до відкритого партнерства з усіма учасниками ринку заради головної мети ー забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами.