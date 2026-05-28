Глобальний договір ООН в Україні та ЕП запрошують номінуватися на премію зі сталого розвитку

Partnership for Sustainability Award — це щорічна міжнародна премія Глобального договору ООН в Україні та найпрестижніша відзнака у сфері корпоративної сталості та ESG.

Міжнародне журі оцінюватиме найкращі партнерські проєкти, реалізовані бізнесом у співпраці з державним та громадським сектором задля досягнення Цілей сталого розвитку, захист довкілля, вирішення суспільних та економічних викликів та підтримку України під час війни. Результати конкурсу оголосять 15 грудня 2026 року.

Минулого року в кампанії взяли участь представники України та 20 інших країн Європи, Північної Америки та Азії. Серед переможців — проєкти, які допомагають українцям долати наслідки воєнної агресії Росії.

Partnership for Sustainability Award відіграє важливу роль у формуванні ESG-культури в Україні, розкриває потенціал міжсекторальної взаємодії, стимулює появу нових партнерств і допомагає бізнесу представляти свої практики сталого розвитку на міжнародному рівні.

Глобальний договір ООН в Україні – це офіційне представництво найбільшої у світі спільноти відповідальних бізнесів, що закликає компанії вибудовувати свої стратегії та операційну діяльність з урахуванням принципів корпоративної сталості та ESG.

Глобальний договір ООН об'єднує понад 25 тисяч учасників у 167 країнах світу. Українська мережа налічує майже 150 компаній, серед яких ДТЕК, МХП, Аврора, KPMG, SoftServe, Intellias та інші представники українського бізнесу.

Економічна Правда підтримує Partnership for Sustainability Award 2026 як медіапартнер

Премію Partnership for Sustainability Award започаткували у 2018 році. За цей час вона об'єднала понад 600 успішних партнерських проєктів за участі бізнесу, державного сектору та громадських організацій. Щороку до премії долучаються учасники з дедалі більшої кількості країн. У 2025 році кампанія зібрала представників понад 20 країн, серед яких Україна, США, Велика Британія, Німеччина, Швейцарія, Швеція, Сінгапур, Фінляндія, Польща, Грузія та Туреччина.

Як бізнесу подати заявку на участь у премії

Якщо ви хочете подати проєкт вашої компанії на участь у премії, потрібно заповнити заявку. У ній необхідно надати коротку інформацію про вашу компанію і про ваш проєкт. Проєкт, який подається на премію, має допомогти досягти визначених цілей сталого розвитку (наприклад, енергоефективні рішення критичної інфраструктури, підтримка ветеранів, якісна освіта, боротьба зі зміною клімату, сталий розвиток міст і громад тощо).

Заявки можна подавати у десяти категоріях:

ДОВКІЛЛЯ ТА КЛІМАТИЧНІ РІШЕННЯ: проєкти з енергоефективності, відновлюваної енергетики, декарбонізації, захисту довкілля, зокрема управління водними ресурсами, збереження біорізноманіття, управління відходами, циркулярна економіка СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ ТА ІНКЛЮЗІЯ: ініціативи у сфері безбарʼєрності, різноманіття, гендерної рівності, підтримки вразливих груп та розвитку громад, захист прав людини ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: ініціативи та практики, спрямовані на розвиток прозорого, етичного та ефективного управління, зокрема удосконалення систем корпоративного управління, розвиток культури доброчесності та комплаєнсу, антикорупційні ініціативи, управління ризиками, забезпечення підзвітності й прозорості, робота з наглядовими органами та стейкхолдерами, а також застосування due diligence, OSINT та інших механізмів належної обачності. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ: підтримка захисників та захисниць України, гуманітарна допомога цивільному населенню, розмінування, евакуація, проєкти з відбудови та підтримки України ВЕТЕРАНИ: СИЛА І СПІЛЬНІСТЬ: програми з працевлаштування чи підтримки ветеранів, розвитку карʼєри та адаптації ветеранів, ментального здоровʼя ветеранів, підприємництва та професійної освіти для ветеранів і їхніх родин ОСВІТА: шкільна освіта, профільна освіта з кар'єрними можливостями, просвіта (в т.ч. лекції та тренінги без фінансової підтримки учасників), підвищення кваліфікації та перекваліфікація, бізнес-освіта для студентів ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: підтримка бізнесу, розбудова ланцюгів постачання (supply chains), розвиток підприємництва, акселераційні програми та програми фінансової підтримки, локальний економічний розвиток, ініціативи з працевлаштування та програми стажування ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЇ: галузеві та технологічні рішення, автоматизація процесів, кейси із застосуванням ШІ, бізнес аналітики, кібербезпеки, робота зі стартапами, розбудова технопарків та інноваційних екосистем КУЛЬТУРА, МЕДІА ТА СУСПІЛЬНА ОБІЗНАНІСТЬ: культурні ініціативи, збереження культурної спадщини, документальні та оповідальні проєкти, медіаграмотність, просвітницькі кампанії, розбудова суспільного діалогу ЛІДЕРИ ЗМІН: персональні або корпоративні ініціативи, створені або очолювані лідерами, амбасадорами, засновниками, керівниками компаній, публічними діячами чи лідерами думок, які через власний вплив, публічну позицію та об'єднання людей реалізують соціально значущі проєкти, підтримують Україну, розвиток громад та позитивні суспільні зміни

Проєкт, поданий на премію має бути реалізований бізнесом, громадською організацією, навчальним закладом чи органами місцевої влади в партнерстві з представником іншої групи зацікавлених сторін.

Обовʼязковою умовою участі у конкурсі є наявність мінімум одного партнера, з яким було реалізовано проєкт. Проєкти мають бути реалізовані не пізніше 2025 року. Також до участі допускаються кейси, які ще на етапі реалізації.

Учасники від України мають бути членами Глобального договору ООН. Для компаній, які не є учасниками організації, деталі — на сайті проєкту.

Заповнити анкету для участі в Partnership for Sustainability Award можна за посиланням. Кінцевий термін подачі заявки — 14 вересня 23:59 2026 року.