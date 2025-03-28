Фотовиставка Kernel у Європарламенті: важливий меседж про виклики агросектора України

Катерина Співакова, директор з комунікацій та взаємодії з урядом, Kernel

У Європейському парламенті відбулася фотовиставка "Шлях зерна", організована компанією Kernel, найбільшим експортером зернових з України та лідером світового ринку соняшникової олії, у співпраці з Українським клубом аграрного бізнесу (УКАБ) та за підтримки Місії України при ЄС.

Експозиція створена на основі арткниги Kernel "Шлях зерна" та через емоційні фото та ілюстрації розповідає про непростий шлях українського збіжжя від поля до різних куточків світу в умовах війни. Виставка стала важливим нагадуванням про ті труднощі, з якими стикається український агросектор в умовах російської агресії, про його значення для глобальної продовольчої безпеки та важливість світової підтримки і не лише воєнної.

Відкриття фотоекспозиції зібрало європейських лідерів думок, серед яких був представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

"Ми живемо у непрості часи, коли перед Україною та Європою стоять нові виклики, але я вірю, що наші відносини залишаться стабільними, а співпраця — міцною. Ця виставка — важливе нагадування для Брюсселя про виклики, з якими має справу український агросектор у часи війни. Одна світлина може сказати більше, ніж тисяча слів", — зазначив він.

Зі словом також виступив євродепутат, співголова Комітету асоціації Україна-ЄС Пекка Товері, наголосивши на важливості нової торговельної угоди між Україною та ЄС: "Нам необхідно якнайшвидше ухвалити нову угоду, яка замінить чинні автономні торговельні заходи після 6 червня. Україна воює за свою свободу, але водночас дає Європі час усвідомити загрози та мобілізувати підтримку. Саме тому Парламент закликає Єврокомісію ухвалити ефективні рішення, щоб забезпечити безперебійний експорт української агропродукції до ЄС. Це не лише питання економіки – це питання справедливості".

Виставка "Шлях зерна" також привернула увагу і до потреби постійного захисту української агроінфраструктури, включно із портами Одеси, яка щодня потерпає від російських атак. За словами Катерини Співакової, директорки з комунікацій та взаємодії з урядом компанії Kernel, "60% експорту України припадає на агросектор. Під час блокади Чорного моря стало зрозуміло, що глобальна продовольча безпека неможлива без української агропродукції. Ми вдячні всім за надану допомогу нашій країні, тому навіть попри війну, постійні обстріли та небезпеку, ми продовжуємо доставляти продовольство в ті країни, де його найбільше потребують".

Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов та євродепутат, співголова Комітету асоціації Україна-ЄС Пекка Товері на відкритті виставки

Про книгу "Шлях зерна"

Артбук "Шлях Зерна" — це лімітоване видання, створене за ініціативи компанії Kernel, щоб закарбувати внесок українських агроекспортерів у збереження світової продовольчої безпеки. Починається книга зверненням Президента України. Передмову до видання написав відомий український історик Ярослав Грицак, де розповів про шлях українського зерна крізь століття і до наших днів. Книга задумана як подарунок для представників дипломатичних місій, партнерів, учасників переговорів та лідерів думок по всьому світу, які здійснюють вплив на підтримку України у воєнний час.

Вперше книгу було презентовано у грудні 2024 року на саміті на підтримку ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Зерно з України" та на міжнародній аграрній виставці в Берліні. А в січні 2025-го — в "Українському домі" в межах Міжнародного економічного форуму в Давосі. Фото з артбуку виставлені в дипмісіях ЄС у країнах Глобального Півдня та посольствах України.