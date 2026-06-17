FORREST Trinity Resort: чому Буковель — це не просто відпочинок, а актив, який працює

Готельна нерухомість у Карпатах виходить на новий рівень. Як три черги, один стандарт і правильні партнери формують інвестиційний продукт нового покоління

FORREST Trinity Resort — проєкт, де відповіді на ключові питання інвестора продумані до початку продажів: хто управляє, яка фінансова модель, як захищені мої права, чи є попит на цей об'єкт влітку і взимку?

Буковель: ринок, де попит перевищує пропозицію

Буковель давно перестав бути виключно лижним курортом. За даними аналітики ринку, туристичний потік сягає 2,5 млн осіб на рік, а заповнюваність якісних готелів у пік-сезон — 100%. Влітку та в міжсезоння цей показник тримається на рівні 67–73%.

Це означає, що правильно спозиційований готельний продукт у Буковелі не простоює, він працює.

Але є нюанс: не кожен проєкт однаковий. Якісних готелів із повноцінним управлінням, стабільним сервісом і реальною завантаженістю протягом року — одиниці. Більшість пропозицій на ринку — апарт-комплекси, де операційна ефективність залежить від рішень кожного власника окремо. FORREST Trinity Resort будується за іншою логікою.

Три черги — три аудиторії — три потоки бронювань

Більшість курортних проєктів орієнтовані на одну аудиторію. Forrest побудований інакше.

Перша черга — простір для тих, хто приїжджає за тишею і відновленням. Ліс з усіх боків, wellness-формат, rooftop-басейн. Для тих хто хоче перезавантажитись та відпочити.

Друга черга — конференц-зали, переговорні, падл-корт, нетворкінг-простір. Для корпоративних груп, невеликих форумів, команд, які поєднують роботу з перезавантаженням. MICE-сегмент в Україні недооцінений — і це можливість.

Третя черга — дитячий простір, великий SPA, скалодром, вуличний басейн, Панорамний ресторан FORREST Sky View — знакова гастрономічна локація курорту, розташована на висоті 48 метрів, звідки відкривається 360° панорама гірських пейзажів Карпат . Для тих, кому важливо, щоб дітям було що робити, поки батьки відпочивають.

Три різні аудиторії означають три різні причини приїхати — і три незалежні потоки бронювань. Якщо один сегмент просідає, два інших продовжують працювати. Це безпосередньо впливає на стабільність завантаженості і, відповідно, на щомісячну виплату власнику.

Чим відрізняється модель Forrest від стандарту ринку

У FORREST Trinity Resort модель принципово інша. Всі 461+ юнітів без винятку передаються в управління Maestro Hotel Management — умова, зафіксована в договорі. Власник не займається нічим: ні бронюванням, ні заселенням, ні технічним станом номера. Maestro відповідає за повний цикл. Гість на Booking бачить повноцінний курортний об'єкт зі стабільними оцінками — вищий середній чек і стабільна виплата кожному власнику.

Хто відповідає за ваш дохід

Maestro Hotel Management — керуюча компанія з 10 роками досвіду в сфері гостинності. Принципово важливо: вони зайшли в проєкт не після будівництва, а на старті. Разом із командою Perspektyva Group формували планування номерів, стандарти сервісу і фінансову модель. Коли керуюча компанія бере участь у створенні готелю — номери спроєктовані під операційну модель, а не навпаки. Це інший рівень готовності в день відкриття.

Фінансова модель прозора: 80% доходу від оренди — власнику, 20% — керуючій компанії від EBITDA. Операційні витрати прораховані заздалегідь, калькулятор доходності доступний до підписання.

Власник юніту має право перебувати в готелі до 30 днів на рік у низький сезон і до 10 днів у високий — з повним готельним сервісом. В ці дні дохід від номера не нараховується, але відпочинок — ваш.

Девелопер і терміни

Perspektyva Group — компанія з 30-річним досвідом і 17 реалізованими проєктами. Понад $300 мільйонів залучених інвестицій. FORREST Trinity Resort — перший готельний проєкт компанії, і саме тому до нього підійшли з особливою ретельністю: архітектура, матеріали, інженерія, партнери — без компромісів.

Перша черга будується за власні кошти забудовника. Це означає, що темп зведення не залежить від швидкості продажів. Перша черга буде завершена незалежно від кількості проданих юнітів сьогодні. Для інвестора це усуває один із ключових ризиків.

Введення в експлуатацію — IV квартал 2028 року. Паралельно зводяться друга і третя черги — завершення у 2029 році. Майданчик активний, будівельні роботи ідуть.

Архітектура і дизайн як чинник доходності

Рівень архітектури безпосередньо впливає на середній чек оренди. Архітектура — Filimonov & Kashirina, лауреат архітектурних премій. Фасад із каменю і скла, органічна інтеграція в ландшафт. Це не ще один готель у горах — це об'єкт із власним обличчям.

Інтер'єри, де природна естетика поєднується з преміальним комфортом, — Makhno Studio, студія Сергія Махна. Гість обирає той готель, де красиво. Краса — інструмент завантаженості.

Власний витяг на трасу 5G

FORREST Trinity Resort має прямий вихід на трасу 5G — одну з найкращих панорамних трас Буковеля. Ski-in / ski-out — WOW-перевага, яка економить час і підкреслює статус проєкту.

Навколо — ліс, водопад, гірська річка. Набережна, що створює атмосферу європейського курорту.

Як захищена ваша інвестиція юридично

Один з ключових страхів інвестора в Україні — що буде, якщо забудовник не FORREST Trinity Resort працює за моделлю МОН — спеціального майнового права на майбутній об'єкт. Що це означає: — угода реєструється в Державному реєстрі — подвійний продаж неможливий; — є механізм повернення коштів при прострочці введення більш ніж на 6 місяців; — зміни в об'єкт без згоди інвестора неможливі; — переуступка (продаж юніту до здачі) — вільна, без штрафів.

Цифри: що отримує інвестор

Мінімальна площа номера — 26 м². Ціна від $4 500/м².

Прогнозована дохідність від управління: до 12% річних у валюті.

Капіталізація активу від старту продажів до відкриття: прогноз 19–20%. Інвестор, який увійшов на старті, отримує актив вартістю ~$5 400–5 500/м² до моменту введення в експлуатацію — ще до першого дня роботи готелю.

Що робить Forrest інвестицією, а не просто нерухомістю

FORREST Trinity Resort відрізняється поєднанням рідкісних факторів: Продукт: три черги під три аудиторії, витяг 5G, архітектура Filimonov & Kashirina, інтер'єри Makhno Studio. Управління: 100% юнітів під Maestro. КК зайшла на етапі проєктування. Девелопер: Perspektyva Group, 30 років, 17 проєктів. Перша черга — за власні кошти. Захист: МОН, держреєстр, прозора модель, вільна переуступка.

Разом — це актив, за яким стоїть система, а не обіцянка.

FORREST Trinity Resort. Три світи — один актив. Унікальна курортна екосистема, створена для життя, відпочинку та примноження капіталу.

Детальніше про умови інвестування та розрахунок дохідності: +380 (777) 999-999 forrestresort.com