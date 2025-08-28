Ford відкликає майже 500 000 автомобілів через витік гальмівної рідини

Ford Motor відкликає майже 500 000 автомобілів у США через проблему з витоком гальмівної рідини.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, розрив шланга в гальмівній системі може спричинити витік рідини, що збільшує гальмівний шлях і підвищує ризик аварії.

Ford заявив, що не отримував жодних повідомлень про аварії чи травми, пов'язані з цією проблемою.

Відкликання стосується SUV Edge Ford, випущених у 2015-2018 роках, а також середньорозмірного автомобіля класу люкс Lincoln MKX, випущеного у 2016-2018 роках. За оцінками NHTSA, дефект має 1% відкликаних автомобілів.

Окремо Ford також відкликає понад 213 000 автомобілів через несправні задні ліхтарі та 100 900 автомобілів через ризик розриву подушки безпеки при спрацьовуванні, згідно з даними органу з безпеки автомобілів.