Фокус на закупівлі: у Києві відбудеться MHP Procurement Conference 2025

17 липня 2025 року в Києві відбудеться MHP Procurement Conference 2025. Організатор — МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій.

Для МХП важливо робити успішним бізнес навколо себе, допомагаючи розвиватися сотням бізнес-партнерів і робити більший внесок в економіку України. Саме тому глобальною метою конференції є посилення українського бізнесу через підвищення ефективності закупівель всієї країни.

Серед спікерів конференції топексперти компаній МХП, KSE, ДТЕК, ЄБРР, ДОТ (Державний оператор тилу) та інших.

Після успішного заходу у 2024 році, який зібрав понад 150 учасників, конференція повертається з новим масштабом і ще більшим фокусом на трансформацію закупівельних процесів у бізнесі.

Тема конференції — "Закупівлі — стратегічний партнер для бізнесу" — наголошує на еволюції функції закупівель, яка від операційної ролі перейшла до важливої частини стратегічного управління і сприяє підвищенню ефективності, стійкості та конкурентоспроможності компаній.

У програмі MHP Procurement Conference 2025:

світові тренди закупівель на найближчі 3-5 років

адаптовані стратегії закупівель в умовах війни

практичні кейси провідних українських компаній

панельні дискусії на теми безпеки, фінансів, пошуку талантів і роль закупівель як драйвера бізнесу

У фокусі обговорень — те, як компанії адаптують закупівельні процеси до сучасних викликів, формують ефективні команди та вибудовують проактивний підхід у сфері закупівель.

"Наша мета — показати, що ефективно організований процес закупівель здатен створювати додаткову цінність для бізнесу. Ми поділимося власними напрацюваннями та практичним досвідом, який сприятиме розвитку й масштабуванню закупівельних функцій у компаніях", — зазначає Дмитро Пташник, директор департаменту закупівель МХП.

Як і минулого року, всі кошти, зібрані з продажу квитків, будуть спрямовані на допомогу військовим у боротьбі з ворогом.

Програма заходу та реєстрація за посиланням.

Довідка про організатора заходу:

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП — лідер з виробництва курятини у Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry.

Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.