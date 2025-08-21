Farmak завойовує довіру ринку Британії: ще 4 лікарські препарати отримали реєстрацію

У першому півріччі 2025 року чотири нові лікарські препарати фармацевтичної компанії Farmak отримали реєстрацію у Великій Британії.

Серед них препарат для симптоматичного лікування стабільної стенокардії; для седації в госпітальних умовах; рентгеноконтрастний препарат для проведення діагностичних досліджень, ліки для швидкого лікування тяжкого дефіциту вітамінів B та C.

Наразі у Farmak 8 продуктів, які зареєстровані у Великій Британії і виготовляються на виробництві компанії в Києві. Окрім перелічених, це лікарські засоби для лікування захворювань серця, анестезія, для контрастного підсилення при проведенні магнітно-резонансної томографії, а також для зниження підвищеного внутрішньоочного тиску.

Ці нові реєстрації підтверджують динамічне зростання Farmak та посилення позицій компанії на одному з найскладніших і найвимогливіших фармацевтичних ринків Європи.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Група компаній Farmak придбала британську групу A&S Pharma Holdings Ltd., яка спеціалізується на дистрибуції генеричних лікарських засобів. Ця угода стала важливим етапом реалізації корпоративної стратегії Farmak 2.0: від локального до глобального успіху.

Сьогодні Група компаній Farmak – це глобальний фармацевтичний бізнес, заснований в Україні у 1925 році, з виробничими потужностями в Україні та Іспанії та з міжнародними представництвами та компаніями у 11 країнах світу. Продукція компанії експортується до понад 60 країн, включаючи 15 країн ЄС, і виготовляється відповідно до стандартів GMP (Good Manufacturing Practice – Належна виробнича практика).