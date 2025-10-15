Українська правда
Фанжу – алкоголь нового покоління

15 жовтня, 13:59

Що таке Фанжу?

Фанжу – це новий бренд дуже популярного у світі корейського алкогольного напою соджу.

Фанжу відкриває нову алкогольну культуру Сходу українському споживачеві.

Фанжу це не тільки про алкоголь. Це про стиль життя. Про легкість, про смак, про друзів. Це новий ритуал для покоління, яке хоче жити в своєму ритмі. Ми не намагаємося бути кимось — ми створюємо своє.

Лінійка включає шість яскравих фруктових смаків: яблуко, ананас, кавун, манго-маракуйя, цитрус і персик. Кожен варіант має свій характер: від освіжаючого до глибоко-екзотичного… але це завжди чистий, м’який, натуральний смак без різкості, ідеальний для легкого чіллу, вечірок або неквапливих розмов.

У чому фішка назви?

У назві Funju зашифрована ідея: fun + ju (кор. "напій") – тобто "напій, який дарує задоволення". Ми не нав’язуємо, ми пропонуємо. Не змушуємо, а запрошуємо. Funju – це свідомий вибір покоління, яке хоче пити "легко" – і жити так само.

Що таке соджу і звідки він прийшов?

Соджу (소주) – традиційний корейський алкогольний напій, який має понад 700 років історії. Спочатку його дистилювали з рису, пшона або ячменю, але з часом технологія виробництва спростилася: сучасне соджу здебільшого виготовляється з етилового спирту рослинного походження (переважно з тапіоки, солодкої картоплі або зерна), води, невеликої кількості цукру та мінералів.

Міцність класичного соджу зазвичай коливається від 12 до 17%, що робить його легшим за горілку, але міцнішим за вино. Завдяки цьому соджу ідеально підходить для розмов за столом, компаній, вечерь або легких коктейлів.

Чому соджу стає популярним у світі?

• Тренд на легкий алкоголь: молодь у всьому світі дедалі частіше обирає напої з нижчою міцністю, які не "прибивають", а створюють легкий настрій.

• K-wave (корейська хвиля): культура K-pop, K-drama та корейська гастрономія формують нові патерни поведінки споживачів. Соджу – частина цієї історії.

• Соціальний формат: соджу – це про спілкування. Він не для того, щоб пити швидко, а щоб бути поруч і тостувати довго.

Як правильно споживати Фанжу?

1. Класично – у склянках по 50 мл, як у Кореї. Бажано подавати охолодженим.

2. Змішати з фруктовим соком – отримуємо легкий коктейль без зайвого алкоголю.

3. З льодом і тоніком – освіжає.

4. З пивом – виходить смачне фруктове пиво.

5. З їжею – чудово поєднується з азійською кухнею, морепродуктами, суші, м’ясом.

6. І, звісно, у компанії – це "соціальний напій", який хочеться розділити з друзями.

Запуск корейського соджу в Україні під брендом "Фанжу" – це дуже вдала та смачна підтримка світового тренду.

Шукайте на полицях магазинів цей унікальний, ні на що не схожий напій.

