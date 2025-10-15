Фанжу – алкоголь нового покоління

Що таке Фанжу?

Фанжу – це новий бренд дуже популярного у світі корейського алкогольного напою соджу.

Фанжу відкриває нову алкогольну культуру Сходу українському споживачеві.

Фанжу – це не тільки про алкоголь. Це про стиль життя. Про легкість, про смак, про друзів. Це новий ритуал для покоління, яке хоче жити в своєму ритмі. Ми не намагаємося бути кимось — ми створюємо своє.

Лінійка включає шість яскравих фруктових смаків: яблуко, ананас, кавун, манго-маракуйя, цитрус і персик. Кожен варіант має свій характер: від освіжаючого до глибоко-екзотичного… але це завжди чистий, м’який, натуральний смак без різкості, ідеальний для легкого чіллу, вечірок або неквапливих розмов.

У чому фішка назви?

У назві Funju зашифрована ідея: fun + ju (кор. "напій") – тобто "напій, який дарує задоволення". Ми не нав’язуємо, ми пропонуємо. Не змушуємо, а запрошуємо. Funju – це свідомий вибір покоління, яке хоче пити "легко" – і жити так само.

Що таке соджу і звідки він прийшов?

Соджу (소주) – традиційний корейський алкогольний напій, який має понад 700 років історії. Спочатку його дистилювали з рису, пшона або ячменю, але з часом технологія виробництва спростилася: сучасне соджу здебільшого виготовляється з етилового спирту рослинного походження (переважно з тапіоки, солодкої картоплі або зерна), води, невеликої кількості цукру та мінералів.

Міцність класичного соджу зазвичай коливається від 12 до 17%, що робить його легшим за горілку, але міцнішим за вино. Завдяки цьому соджу ідеально підходить для розмов за столом, компаній, вечерь або легких коктейлів.

Чому соджу стає популярним у світі?

• Тренд на легкий алкоголь: молодь у всьому світі дедалі частіше обирає напої з нижчою міцністю, які не "прибивають", а створюють легкий настрій.

• K-wave (корейська хвиля): культура K-pop, K-drama та корейська гастрономія формують нові патерни поведінки споживачів. Соджу – частина цієї історії.

• Соціальний формат: соджу – це про спілкування. Він не для того, щоб пити швидко, а щоб бути поруч і тостувати довго.

Як правильно споживати Фанжу?

1. Класично – у склянках по 50 мл, як у Кореї. Бажано подавати охолодженим.

2. Змішати з фруктовим соком – отримуємо легкий коктейль без зайвого алкоголю.

3. З льодом і тоніком – освіжає.

4. З пивом – виходить смачне фруктове пиво.

5. З їжею – чудово поєднується з азійською кухнею, морепродуктами, суші, м’ясом.

6. І, звісно, у компанії – це "соціальний напій", який хочеться розділити з друзями.

Запуск корейського соджу в Україні під брендом "Фанжу" – це дуже вдала та смачна підтримка світового тренду.

Шукайте на полицях магазинів цей унікальний, ні на що не схожий напій.