Чи справді магазини "Ельдорадо" згортають роботу: відповідь компанії

Наразі не планується скорочення кількості наявних роздрібних магазинів "Ельдорадо" попри непідтверджені повідомлення в інтернеті.

Про це в компанії "Ельдорадо" розповіли ЕП.

"Магазини працюють у звичайному режимі. Зараз формат компанії змінюється на інтернет-магазин, тому скорочується роздрібна мережа", - пояснили на гарячій лінії магазину.

Водночас інформації, що планують згортати діяльність наявних роздрібних магазинів немає, розповіли ЕП в "Ельдорадо".

Згідно з інформацією на сайті мережі, станом на вересень 2025 року працює 3 фізичні магазини Ельдорадо - два в Києві та один в Умані. Ще 2023 року торговельна мережа налічувала 95 магазинів на території України. На грудень 2021 року компанія мала 129 магазинів.

Раніше низка регіональних ЗМІ та телеграм-каналів повідомляла, що "Ельдорадо" почала закриватися магазини по Україні. Пов'язували це з рішенням Господарського суду міста Києва про відкриття провадження про банкрутство ТОВ "ДІЄСА" 3 вересня 2025 року.

Нагадаємо:

Одна з найбільших українських мереж магазинів електроніки "Ельдорадо" закрила кілька десятків магазинів від початку повномасштабного вторгнення.