Екснардеп із сином налагодили агробізнес з окупацією і платили податки до бюджету Росії

Українська правда

Правоохоронці викрили колишнього нардепа Миколу Гапочку та його сина Андрія, які після окупації Луганщини у 2022 році продовжили бізнес на окупованій території та сплачували податки до бюджету Росії.

Джерело: Нацполіція, співрозмовники УП у правоохоронних органах

Дослівно: "Після тимчасової окупації території Луганської області бенефіціарні власники товариств – народний депутат України IV скликання та його сини - переоформили підконтрольні компанії відповідно до законодавства РФ.

Компаньйонами стали наближені особи, які залишилися на окупованих територіях Луганської області та отримали російські паспорти.

Нині одному з синів повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності. Під час обшуків у причетних осіб правоохоронці вилучили готівки у різній валюті на понад 33 000 000 гривень, а також чорнові варіанти довіреностей на представлення інтересів на тимчасово окупованих територіях".

Деталі: За словами джерел серед правоохоронців, йдеться про Миколу Гапочку та його сина Андрія.

Гапочка народний депутат IV скликання, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації.

Підконтрольні їм підприємства та їх виробничі потужності знаходилися на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області.

Щоб вести бізнес після окупації російськими військами у 2022 році цих територій, фігуранти, маючи зв’язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, реєструють товариства за законами РФ та займаються вирощування та продажем сільгосппродукції.

Підконтрольні компанії не тільки сплачують податки до бюджету РФ, а й отримують фінансову допомогу в межах державних програм - субсидії від "міністєрства фінансов "лнр" та "міністєрства сєльского хозяйства і продовольствія "лнр".

При цьому, за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет Росії.

Оперативники провели обшуки за місцями проживання причетних осіб. За результатами вилучили понад 690 000 доларів, 87 000 євро та майже 960 000 гривень, а також блокноти з чорновими записами, чорнові варіанти довіреностей, видані фігурантами на представлення їх інтересів на окупованих територіях та Росії, автомобілі тощо.

Сину Гапочки повідомили про підозру за ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання – до 5 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.