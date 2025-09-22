Економіст Галасюк: "Збереження "соєвих правок" – тест уряду і парламенту на професійність"

Збереження "соєвих правок" попри шалений опір з боку експортерів та їхніх асоціацій – це випробування на професіоналізм для уряду і парламенту. Про це заявив український економіст Віктор Галасюк.

На його думку, зараз EBA, Американська торговельна палата, Українська зернова асоціація намагаються "через коліно" зламати дію 10% мита на сою і ріпак, захищаючи комерційні інтереси своїх членів – великих зернотрейдерів.

"Але в цьому випадку інтереси України не співпадають з інтересами цих гравців. Просто тому що Україні не вигідно бути сировинною колонією. Тому що аграрна сировинна економіка не може бути успішною, така країна не може бути заможною", – заявив Галасюк.

Він закликав не просто зберегти експорте мито, а й підвищити його, розширивши на всю сировину – промислову, руду, тощо. При цьому обмеження для експорту сировини необхідно синхронізувати з податковими стимулами для внутрішнього виробника. Таку економічну політику втілюють США, Туреччина, Польща, інші країни, що значно випереджають Україну за рівнем життя населення.

"Це те, що штовхає економіку догори, розширює економічний простір, дає людям можливість заробляти, створює нові робочі місця, приносить валютну виручку від готової продукції, а не три копійки від сировини", – заявив експерт.

Щоб здолати прірву за рівнем ВВП на душу населення з країнами ЄС, Україна має збільшити частку переробної промисловості в економіці вдвічі. На думку Галасюка, цього можливо досягти навіть попри бойові дії і руйнування за умови, що економіка працюватиме в інтересах виробників, а не сировинних експортерів та імпортерів готових товарів.