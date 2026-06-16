Економіка України у 2026 році: між стійкістю та новими викликами

Актуальний аналіз економіки України у 2026 році: прогнози ВВП, інфляція, ринок праці, зарплати в IT та цифрова трансформація. Дані НБУ, МВФ, Світового банку та ЄБРР — все в одному матеріалі.

П'ятий рік повномасштабної війни. Більшість українців уже навчились жити в умовах, які ще кілька років тому здавалися немислимими: відключення світла, мобілізація, вимушена міграція, щоденна невизначеність. На цьому фоні питання про стан економіки — не абстрактна статистика, а жива реальність кожної родини: що буде із зарплатою, чи вистачить на комунальні, чи збережуться робочі місця?

Цей матеріал — не черговий оптимістичний прес-реліз. Це чесний зріз того, де насправді перебуває українська економіка станом на середину 2026 року, і що варто очікувати далі.

На тлі важкої ситуації в традиційній економіці, цифровий сектор демонструє разючу стійкість.

IT-індустрія залишається одним із головних джерел валютної виручки — і це попри те, що тисячі розробників були змушені виїхати або мобілізувались. Базою для цього успіху є унікальний людський капітал: сильна інженерна школа, вільне знання англійської, досвід роботи з міжнародними клієнтами.

У більш широкому сенсі, цифрова трансформація суспільства прискорилась саме завдяки — а не всупереч — умовам війни.

Ключові тенденції цифрової економіки України у 2026 році:

• Технології хмарних обчислень: Швидко зростаючий попит з боку урядів, бізнесу та громадськості.

• Електронне урядування: Подальше зростання охоплення Діа та обсягу послуг.

• Дистанційна робота: Значна кількість офісних працівників переходить на гібридну або повністю дистанційну роботу.

• Фінтех та цифрові платежі: Безготівкові операції стають мейнстрімом, особливо популярними серед молоді.

• Кібербезпека: Ключова сфера можливостей та важливий напрямок для України для накопичення унікального практичного досвіду.

Цифрова економіка стала новим двигуном зростання, а хмарні технології привертають до себе увагу

Ринок криптовалют в Україні вже вийшов за межі простої торгівлі та інвестування, поширившись на такі сфери, як стейкінг, DeFi-фінанси, оренда обчислювальних потужностей та хмарний майнінг, що відкрило українцям можливості для отримання пасивного доходу.

Нова платформа хмарних обчислювальних потужностей Web3 - AS DeFi хмарний майнінг，Об'єднуючи обчислювальні ресурси, ми пропонуємо хмарний майнінг таких криптовалют, як BTC, XRP, ETH, DOGE та BNB, допомагаючи українцям знайти гнучкі способи примноження активів в епоху цифрової економіки.

Не потрібно дорогого обладнання чи спеціалізованих технічних знань, а також не потрібне подальше обслуговування. Ви можете брати участь у майнінгу криптовалюти через платформу та отримувати пасивний дохід.

Як в Україні розпочати хмарний майнінг AS DeFi та долучитися до цифрової економіки:

Крок 1: Безкоштовна реєстрація облікового запису

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Крок 2: Внесіть криптовалюту

Платформа підтримує низку найпопулярніших криптовалют, зокрема: BTC, ETH, XRP, LTC, USDT, DOGE, SOL, BNB тощо.

Крок 3: Вибір контракту на хмарний майнінг

Виберіть контракт на майнінг криптовалюти, який відповідає вашим потребам. Так ви зможете отримувати пасивний дохід за допомогою хмарного майнінгу

【Висновок: Стійкість завдяки щоденним зусиллям】

Українська економіка у 2026 році не є відновленням у традиційному розумінні, а радше боротьбою за збереження існуючих досягнень. Є підприємці, які відбудовують свій бізнес під загрозою обстрілу; ІТ-експерти продовжують працювати в бомбосховищах та серед біженців; а також працівники державного сектору, які покладаються на міжнародну допомогу для отримання зарплати.

Але за цією важкою боротьбою відбувається справжня трансформація. Цифровізація, яка могла б зайняти десятиліття в мирний час, була швидко досягнута лише за три роки. Реформи, які відкладалися роками, тепер стали необхідністю для виживання. Українська економіка адаптується до реальності, і ця адаптивність цілком може бути її найціннішим активом у майбутньому.

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