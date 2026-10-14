E-Katalog повністю відновив роботу після знищення дата-центру внаслідок російської атаки

Знищений дата-центр, пошкоджені сервери та тимчасово недоступний сайт — такими стали наслідки російської атаки для E-Katalog. На щастя, ніхто з працівників дата-центру не постраждав, проте компанія втратила значну частину серверної інфраструктури. Щоб повернути сервіс до роботи, довелося змінити майданчик і заново налаштовувати обладнання. Сьогодні E-Katalog повідомляє про повне відновлення роботи та продовження розвитку своїх продуктів.

Під удар потрапив і новий ШІ-проєкт

Атака стала особливо болючою ще й тому, що компанія саме перебувала на активному етапі розвитку нового продукту — PriceHub.AI, для якого отримала грантову підтримку від Європейської інноваційної ради (EIC) у межах програми Horizon Europe.

Для роботи над новим проєктом команда E-Katalog вже встигла розгорнути необхідну інфраструктуру в Україні. Проте значна частина нового обладнання також опинилася під ударом і зазнала пошкоджень, після яких відновити його вже неможливо.

Відновлення фактично з нуля

Перед фахівцями компанії постало непросте завдання: не лише якнайшвидше повернути E-Katalog до роботи, а й забезпечити кращий захист від подібних загроз у майбутньому.

Для цього серверну інфраструктуру перенесли на новий, більш захищений майданчик, встановили обладнання та заново налаштували необхідні системи.

Сьогодні основні сервіси E-Katalog знову працюють у повному обсязі. Найголовніше — вдалося зберегти дані користувачів.

Плани залишаються незмінними

Попри втрату обладнання та вимушену паузу, E-Katalog не відмовляється від подальшого розвитку. Команда продовжує вдосконалювати основний сервіс і працювати над PriceHub.AI.

Для українського технологічного бізнесу війна стала випробуванням не лише на витривалість, а й на здатність рухатися далі. Сервери та обладнання можна знищити, але знання, досвід і бажання створювати нові продукти залишаються.

PriceHub.AI — це сервіс, покликаний спростити вибір товарів за допомогою штучного інтелекту. У форматі звичайної розмови користувачі зможуть описати свої потреби й бюджет та отримати персоналізовані рекомендації. Сервіс допомагатиме підбирати товари, порівнювати пропозиції магазинів і враховувати історію цін під час ухвалення рішення про покупку.