Доступні інвестиції в дохідну нерухомість в Києві: новий REIT від Standard One

Компанія Standard One, що спеціалізується на проєктах Build-to-Rent (Будівництво під оренду), оголосила про запуск нового продукту S1 REIT. Це інвестиційний інструмент, який дає можливість стати співвласником квадратних метрів в житлових будинках S1. Дохід, який прогнозують в компанії, становить від 8,2% річних у валюті та може бути більшим, залежно від обраного об'єкта нерухомості.

"Ми першими в Україні створили та втілили концепцію прибуткових будинків у форматі Build-to-Rent. Це висококласний сервіс для орендарів та інвесторів. Перші отримують якісний житловий простір з опціями готельного обслуговування. Другі – стабільний пасивний дохід, який не вимагає залучення у процес управління об'єктом. Пілотний проєкт S1 ВДНГ з 2019 року свідчить про успішність такої моделі, адже заповнюваність в будинку сягає 99%", – пояснює CEO Standard One Сергій Фітель.

S1 REIT є кроком масштабування наявного концепту. Тепер, щоб долучитися до проєкту, достатньо інвестувати суму в еквіваленті приблизної вартості квадратного метра. Це значно розширює перелік потенційних інвесторів та робить процес інвестування в житлову нерухомість по-справжньому доступним для ширшого кола учасників.

"Інвестиційні фонди нерухомості вже є на ринку. Їх успіх підтверджує запит на такі інструменти. Якщо раніше для інвестицій в нерухомість потрібна була значна сума коштів, то тепер ця можливість відкривається багатьом, оскільки поріг інвестування став мінімальним", – додає Сергій Фітель.

Придбати квадратні метри під інвестицію можна в першому проєкті Standard One – S1 ВДНГ. Вже готовий та заселений орендарями будинок, з майже нульовою вакантністю, дозволяє інвесторам отримувати від 8,2% у валюті. Скоро також планується відкриття фонду S1 Obolon, де прогнозується 10% у валюті.

REIT передбачає не лише простий вхід в інвестицію, а також, у разі потреби, зручний вихід.

"Ліквідність у проєкті забезпечена високим попитом на нерухомість від Standard One – коментує CEO S1 REIT Олег Бондар. – Ми також створюємо закрите ком’юніті для інвесторів, де вони можуть обмінюватися досвідом, обговорювати ринкові можливості та комунікувати один з одним, розширюючи свої інвестиційні портфелі".

Ринок оренди житла в Україні та особливо в Києві досить активний. Збільшується попит та зростають орендні ставки. За 2024 рік приріст середньої ціни на оренду однокімнатної квартири в столиці становив 21% у валюті. За цих умов інвестування у нерухомість під оренду стає ще більш привабливим.

"Потенційна ємність ринку величезна. Особливо в сегменті нового якісного житла. Чим краще інфраструктура та більше переваг у проєкту – тим вищою є його ціна. Такі об'єкти, як S1, забезпечують стабільну прибутковість без "простою"", – резюмує CEO Standard One.

Інвестиції у Пайовий Інвестиційний Фонд Нерухомості "С1 ВДНГ" пов'язані з ризиками. Зазначений запланований прибуток у розмірі від 8% річних у доларах США ґрунтується на розрахунках, які є припущеннями та можуть змінюватися залежно від ринкових умов, економічних факторів та результатів діяльності Фонду. Ми не гарантуємо досягнення заявленої прибутковості, повернення інвестованого капіталу або отримання будь-якого доходу. Минулі результати не є індикатором майбутніх результатів.

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