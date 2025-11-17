Дослідження ДІЛА та Kantar: лише кожна сьома українка оцінює своє здоров'я як відмінне
Більшість українок оцінюють стан власного здоров'я вищий за середній, а рівень турботи про себе — ще вище. Про це свідчать результати дослідження, проведеного медичною лабораторією ДІЛА та Kantar, світовим експертом в галузі маркетингових даних та аналітики, про ставлення та звички жінок в Україні щодо здоров'я.
З якими симптомами найчастіше стикаються жінки
У фізичному здоров'ї найчастіше жінки скаржаться на: головний біль (67%), розлади сну (53%), депресивні та тривожні стани (47%), проблеми зі шкірою та волоссям (39%), розлади травлення (38%). Проте з цими проблемами до лікаря звертаються рідко — часто сподіваються, що мине або не бачать сенсу у зверненні.
Застуда та грип – головний "тригер" для візиту до лікаря (17%). Стоматологічні проблеми стали приводом для 15%, а головні болі – для 13%. Лише 1 з 10 жінок зверталась до лікаря через гінекологічні проблеми, а через проблеми з молочними залозами – лише 3%. Разом з цим третина українських жінок не звертається до лікаря попри симптоми.
Профілактичні заходи
У більшості жінки за останні 12 місяців звертались до лікаря і проводили лабораторну діагностику. 53% жінок звертались до медзакладів з профілактичною метою, а здавали лабораторні дослідження профілактично – 47%.
Причинами звернень до медичних установ за останній рік були: профілактичний огляд конкретного напрямку (наприклад, гінекологічний) – 41%, за наявністю скарг – 36%, проходження загального профілактичного огляду – 20%.
Основними ж бар'єрами звернень до медичних закладів жінки вважають: фінансові труднощі, відвідування лікаря лише за нагальної потреби, брак часу, недостатня кількість медичних закладів.
Який ментальний стан у жінок сьогодні
45% жінок мають низький рівень психічного благополуччя (за індексом WHO-5), особливо це стосується старших вікових груп, жінок із низьким доходом, без страховки та тих, хто не працює.
Половина жінок відчуває матеріальні труднощі та перевантаженість повсякденними обов'язками, а в результаті – брак часу та потреба у психологічній підтримці. При цьому потреба у додаткових знаннях та навичках – найменша в цьому контексті.
Попіклуватися про себе для більшості жінок означає здоровий сон і відпочинок. Турбота про себе асоціюється переважно з базовими потребами та не передбачає особливих фінансових витрат: спілкування із близькими, здорове харчування, прогулянки в парку, можливість побути наодинці із собою.
Проте коли йдеться про конкретні дії, на перше місце виходить проведення часу з близькими, а вже потім – насолода їжею та прогулянки на природі. Хобі, спорт, самоосвіта, масаж, тілесні практики, секс і психологічна підтримка – менш поширені і не завжди сприймаються як пріоритетні в піклуванні про себе.
"Наше дослідження показує: попри надзвичайні виклики війни, українки зберігають усвідомлене ставлення до себе та прагнуть підтримувати баланс. Сьогодні, коли на плечі жінок лягло потрійне навантаження — турбота про родини, підтримка економіки та участь у захисті держави, — увага до фізичного й ментального здоров'я стає питанням не лише особистого добробуту, а й відповідальністю на рівні країни. Ми в ДІЛА прагнемо бути надійним партнером для жінок: забезпечуємо якісну лабораторну діагностику, надаємо зрозумілу інформацію та заохочуємо до профілактичних скринінгів, аби допомогти кожній зберігати здоров'я, силу та впевненість у будь-яких умовах", — розповідає Михайло Богатир, CEO медичної лабораторії ДІЛА.
"Сучасній жінці важливо піклуватися як про свою родину, так і про себе - проте нестача ресурсу за поточних умов впливає на те, що з усіх способів вибір падає на найпростіші та найдоступніші. Нині допомогти жінці — це створити їй сприятливі умови для виконання рутинних завдань без тиску та додаткового навантаження, через м'яку комунікацію та точні пропозиції. Однак, жінці, відповідальній не лише за себе, не варто забувати, що надягнути кисневу маску варто спершу саме на себe", — додає Світлана Середа, Керівниця відділу експертизи в Kantar Ukraine.