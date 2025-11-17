Дослідження ДІЛА та Kantar: лише кожна сьома українка оцінює своє здоров'я як відмінне

Більшість українок оцінюють стан власного здоров'я вищий за середній, а рівень турботи про себе — ще вище. Про це свідчать результати дослідження, проведеного медичною лабораторією ДІЛА та Kantar, світовим експертом в галузі маркетингових даних та аналітики, про ставлення та звички жінок в Україні щодо здоров'я.

З якими симптомами найчастіше стикаються жінки

У фізичному здоров'ї найчастіше жінки скаржаться на: головний біль (67%), розлади сну (53%), депресивні та тривожні стани (47%), проблеми зі шкірою та волоссям (39%), розлади травлення (38%). Проте з цими проблемами до лікаря звертаються рідко — часто сподіваються, що мине або не бачать сенсу у зверненні.

Застуда та грип – головний "тригер" для візиту до лікаря (17%). Стоматологічні проблеми стали приводом для 15%, а головні болі – для 13%. Лише 1 з 10 жінок зверталась до лікаря через гінекологічні проблеми, а через проблеми з молочними залозами – лише 3%. Разом з цим третина українських жінок не звертається до лікаря попри симптоми.

Профілактичні заходи

У більшості жінки за останні 12 місяців звертались до лікаря і проводили лабораторну діагностику. 53% жінок звертались до медзакладів з профілактичною метою, а здавали лабораторні дослідження профілактично – 47%.

Причинами звернень до медичних установ за останній рік були: профілактичний огляд конкретного напрямку (наприклад, гінекологічний) – 41%, за наявністю скарг – 36%, проходження загального профілактичного огляду – 20%.

Основними ж бар'єрами звернень до медичних закладів жінки вважають: фінансові труднощі, відвідування лікаря лише за нагальної потреби, брак часу, недостатня кількість медичних закладів.

Який ментальний стан у жінок сьогодні

45% жінок мають низький рівень психічного благополуччя (за індексом WHO-5), особливо це стосується старших вікових груп, жінок із низьким доходом, без страховки та тих, хто не працює.

Половина жінок відчуває матеріальні труднощі та перевантаженість повсякденними обов'язками, а в результаті – брак часу та потреба у психологічній підтримці. При цьому потреба у додаткових знаннях та навичках – найменша в цьому контексті.

Попіклуватися про себе для більшості жінок означає здоровий сон і відпочинок. Турбота про себе асоціюється переважно з базовими потребами та не передбачає особливих фінансових витрат: спілкування із близькими, здорове харчування, прогулянки в парку, можливість побути наодинці із собою.

Проте коли йдеться про конкретні дії, на перше місце виходить проведення часу з близькими, а вже потім – насолода їжею та прогулянки на природі. Хобі, спорт, самоосвіта, масаж, тілесні практики, секс і психологічна підтримка – менш поширені і не завжди сприймаються як пріоритетні в піклуванні про себе.

"Наше дослідження показує: попри надзвичайні виклики війни, українки зберігають усвідомлене ставлення до себе та прагнуть підтримувати баланс. Сьогодні, коли на плечі жінок лягло потрійне навантаження — турбота про родини, підтримка економіки та участь у захисті держави, — увага до фізичного й ментального здоров'я стає питанням не лише особистого добробуту, а й відповідальністю на рівні країни. Ми в ДІЛА прагнемо бути надійним партнером для жінок: забезпечуємо якісну лабораторну діагностику, надаємо зрозумілу інформацію та заохочуємо до профілактичних скринінгів, аби допомогти кожній зберігати здоров'я, силу та впевненість у будь-яких умовах", — розповідає Михайло Богатир, CEO медичної лабораторії ДІЛА.